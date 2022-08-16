Наталья Сергунина рассказала о популярных летних экскурсиях в онлайн-гиде «Узнай Москву»

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Пользователи портала «Узнай Москву» выбрали пять самых популярных летних маршрутов по столице. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина во вторник, 16 августа.

— Сейчас на портале «Узнай Москву» представлено более 200 маршрутов. Каждый поможет ближе познакомиться с историей города, расскажет об уникальных фактах, связанных с объектами культурного наследия и судьбами известных жителей столицы разных эпох. Для некоторых прогулок предусмотрен аудиогид — им удобно пользоваться как на сайте, так и в мобильном приложении проекта, — рассказала она

Лидером по количеству просмотров стал аудиогид «Вокруг Патриарших». Экскурсия по улочкам вокруг Патриарших прудов расскажет о необычных памятниках архитектуры. Среди них доходный дом на углу улицы Малой Бронной и Малого Козихинского переулка, и еще один — в готическом стиле на Малой Бронной, 32.

Фото: Пресс-служба Мостуризма

Кроме того, в пятерку вошли прогулки по Кузнецкому Мосту — одной из самых древних улиц города. Маршрут включает 13 остановок, ключевыми точками экскурсии станут Дом моделей и здание, в котором был совершен первый в столице телефонный звонок в 1882 году.

Третье место по количеству просмотров занял маршрут по Москве эпохи Петра Великого, подготовленный к 350-летию со дня рождения императора. Гид включает в себя памятники архитектуры, построенные по его указу.

Также популярностью пользуются аудиогиды по самым красивым домам живописного холма между Яузскими воротами и Таганкой, а также экскурсия «Московский модерн», которая познакомит с наиболее яркими образцами этого архитектурного стиля.

12 августа Сергунина рассказала о реставрации исторических павильонов ВДНХ.