Специалисты вернули исторический цвет фасадам церкви Рождества Христова в Южном Бутове
В рамках реставрации церкви Рождества Христова специалисты вернули фасадам здания исторический цвет. Об этом во вторник, 16 августа, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.
— Небольшая церковь на Черневском кладбище является важным памятником архитектуры, хранящим память о нескольких веках развития этой территории. Некогда храм был самой высокой постройкой в усадьбе и возвышался над всей округой. Буквально на днях здесь закончился первый этап реставрации фасадов, — сказал глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.
В процессе работ реставраторы провели очистку кирпичной кладки фасадов и белого камня. Затем они точечно очистили участки здания, где были обнаружены следы биопоражения. Также специалисты произвели вычинку кирпича и покрасили фасады, передает официальный сайт мэра Москвы.
До этого сообщалось, что специалисты завершили реставрацию фасадов доходного дома с чайным магазином торгового дома «Д. и А. Расторгуевы», известного как Дом с атлантами. Уточняется, что здание было построено в 1882 году и долгое время нуждалось в проведении комплексных работ.