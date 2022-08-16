Водитель такси и женщина с ребенком пострадали в результате ДТП на севере Москвы
В результате аварии на севере столицы пострадали водитель такси и женщина с ребенком. Об этом во вторник, 16 августа, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы.
Уточняется, что инцидент произошел 15 августа в 21:35 на Прибрежном проезде около дома 5.
По предварительным данным, водитель такси на «Киа-Рио» на регулируемом перекрестке при повороте налево в направлении дворового проезда столкнулся с автомобилем «БМВ», который двигался навстречу. После этого автомобиль сбил женщину и ребенка.
В результате пострадали водитель такси, 8-летний ребенок и его мама. Их госпитализировали с травмами различной степени тяжести, передает Telegram-канал «Госавтоинспекция Москвы».
Похожее ДТП произошло 15 августа на Кутузовском проспекте у дома 41, где водитель такси на автомобиле «Хендай» столкнулся одновременно с тремя машинами.