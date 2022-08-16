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Столичные волонтеры помогут в организации Всероссийской спартакиады по летним видам спорта

Лейла Алиева
Город
Столичные волонтеры помогут в организации Всероссийской спартакиады по летним видам спорта
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Первая Всероссийская спартакиада по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов стартовала в столице, а помогать в организации мероприятий будет волонтерский корпус города. Об этом во вторник, 16 августа, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что в спартакиаде примут участие почти 13 тысяч человек, в частности более девяти тысяч атлетов. Продлятся спортивные мероприятия до 18 сентября.

— Волонтеры Москвы будут встречать спортсменов в аэропортах и на вокзалах, помогать им с размещением в гостиницах и на площадках проведения тренировок. Стать частью команды волонтеров и помочь в организации главного спортивного события может каждый, кто искренне любит город, — отметила председатель Комитета общественных связей города Москвы Екатерина Драгунова.

Для того чтобы стать волонтером спартакиады необходимо подать заявку на сайте ресурсного центра «Мосволонтер», набор будет осуществляться на протяжении всего срока проведения соревнований, передает официальный сайт мэра Москвы.

Также в городе началась подготовка к самому масштабному конкурсу волонтеров «Доброволец Москвы — 2022». Отмечается, что прием заявок стартует в сентябре, а сам конкурс продлится до декабря.

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