Москва выставила на торги подземный паркинг на более 120 машино-мест в Ясеневе

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, Новоясеневский проспект, 9 Карта всех событий

Столица выставила на торги отдельный этаж подземного паркинга в районе Ясенево. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы во вторник, 16 августа.

— В Ясеневе на торги выставлен целый этаж на подземном паркинге многоэтажного дома. Площадь лота составляет 2,9 тысячи квадратных метров, будущий собственник сможет использовать его для организации частной или корпоративной парковки на более чем 120 машино-мест, — сказал руководитель департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

Отмечается, что принять участие в торгах могут зарегистрированные на торговой площадке пользователи. Им необходима усиленная квалифицированная электронная подпись. Заявочная компания продлится до 12 сентября. Сам аукцион состоится 19 сентября в онлайн-режиме, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне сообщалось, что город выставил на торги 21 нежилое помещение в Северном, Северо-Восточном и Северо-Западном административных округах. Уточняется, что прием заявок на участие в торгах завершится в период с 19 по 26 августа, а аукционы состоятся также в августе.