Более 20 помещений выставят на торги в Москве

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Город выставил на торги 21 нежилое помещение в Северном, Северо-Восточном и Северо-Западном административных округах. Об этом в понедельник, 15 августа, сообщил руководитель Департамента по конкурентной политике Москвы Иван Щербаков.

Уточняется, что прием заявок на участие в торгах завершится в период с 19 по 26 августа, а аукционы состоятся также в августе.

— Предприниматели и инвесторы могут приобрести на открытых аукционах более 20 нежилых помещений. В САО представлено 11 лотов, в СВАО — восемь, в СЗАО — два. Метраж самого маленького помещения, расположенного на улице Бутырской, составляет 50,6 квадратного метра, а самого крупного — на улице Свободы — 502,1 квадратного метра, — рассказал он.

По словам Щербакова, все лоты могут быть использованы под открытие бытовых и продуктовых магазинов, мастерских по ремонту, парикмахерских, учреждений дополнительного образования, спортивных секций и коммерческих предприятий. Помещения находятся в жилых домах и отдельно стоящих нежилых зданиях: 14 — на первых этажах, семь — в подвальных, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

Также столица выставила на торги 106 машино-мест на востоке города. Торги пройдут в формате публичного предложения. При этом в ходе аукциона стоимость лотов может сократиться. Заявки будут приниматься в два этапа: первый завершится 23 августа, а второй — 25-го.