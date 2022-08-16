Обновленный Дом культуры в ТиНАО введут в эксплуатацию в 2024 году

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Специалисты продолжают реконструкцию Дома культуры «Ватутинки» в поселении Десеновском в ТиНАО. Об этом во вторник, 16 августа, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что внутри здания появится универсальный концертный зал со сценой, библиотека, административные помещения, гримерные, комнаты артистов, помещения для звукозаписывающей аппаратуры и реквизита, буфет. Также отдельно расположится спортзал с душевыми и раздевалками. Ввести эксплуатацию Дом культуры планируется в 2024 году.

Глава Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин отметил, что в поселении Московский также строится школа искусств, ввод которой запланирован на 2024 год, а недалеко от станции метро «Прокшино» появится интерактивный научно-технический музей «Парк наук».

При этом всего в сфере культуры свою деятельность ведут более 60 учреждений в ТиНАО, передает официальный сайт мэра Москвы.

В начале июня мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о строительстве многофункционального комплекса для музеев в ТиНАО. По его словам, здание будет располагаться в пешей доступности от станций метро «Ольховая» и «Коммунарка».