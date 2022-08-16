Стало известно, куда россияне полетят внутри страны в бархатный сезон

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Треть россиян планирует в бархатный сезон совершить поездку в Сочи. Об этом свидетельствуют данные аналитического центра сервиса поездок и путешествий Туту.ру, опубликованные во вторник, 16 августа.

Уточняется, что специалисты проанализировали бронирования авиабилетов с вылетами в период с 1 сентября по 15 октября 2022 года. По их словам, на данный момент более 80 процентов авиасообщений приходится на полеты внутри России.

Так, наибольшее число билетов было оформлено в Сочи. За последний год доля направления выросла с 19,2 до 32,1 процента. Также в тройку лидеров вошли Москва и Санкт-Петербург. На них приходится 13,7 и 9,6 процента бронирований соответственно.

Кроме того, в начале осени среди россиян востребованы и более прохладные направления, например, Красноярск, Сургут, Тюмень, Мурманск и Новосибирск.

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