К морю за 15 тысяч: путешествие в Архангельск

Северная Двина, Архангельск / Фото: Арина Богуславская

Три дня, 15 тысяч рублей и желание вырваться из городской суеты, чтобы отдохнуть у моря. В спецпроекте сайта «Вечерняя Москва» наши корреспонденты отправились в пять разных городов, чтобы убедиться: в России немало удивительных мест и красивых уголков, которые ничем не уступают классическому отдыху на черноморском побережье. Как интересно отдохнуть и при этом уложиться в скромный бюджет, что посмотреть на новом месте и, главное, где найти сюрприз от редакции сайта, — в нашем материале.

Вторым пунктом путешествия стал Архангельск — город на берегу Северной Двины, в 45 километрах от Белого моря. Он славится живописными набережными, «лоскутной» архитектурой, северным гостеприимством и разнообразием вкусных блюд из рыбы.

Дорога и отель

Самолетом. Самый быстрый и удобный способ добраться до Архангельска. Минимальное время в пути — 1 час 45 минут. Средняя цена билета по маршруту Москва — Архангельск — Москва составляет 5500 рублей (нам удалось приобрести билет туда и обратно за 3500 рублей.)

Самый быстрый и удобный способ добраться до Архангельска. Минимальное время в пути — 1 час 45 минут. Средняя цена билета по маршруту Москва — Архангельск — Москва составляет 5500 рублей (нам удалось приобрести билет туда и обратно за 3500 рублей.) Поездом. Поездка в одну сторону занимает около 20 часов. Цена билета в один конец — от 2900 рублей (плацкарт), от 3500 рублей (купе).

Поездка в одну сторону занимает около 20 часов. Цена билета в один конец — от 2900 рублей (плацкарт), от 3500 рублей (купе). На машине. Расстояние от Москвы — 1256 километров, дорога без остановок займет около 16 часов.

В Архангельске есть варианты размещения на любой вкус: отели, хостелы, апартаменты, дома отдыха. Выбрать подходящий можно на одном из сервисов бронирования. Цены: от 500 до 12 000 рублей за ночь. («ВМ» отель на два дня обошелся в 3000 рублей).

Аэропорт

Архангельский аэропорт Талаги находится в 14 километрах от центра города. Добраться от него можно на такси (20 минут, 500 рублей) или на автобусе № 12 (40 минут, 30 рублей). Я прилетел в 11:20 по местному времени, заказал такси через приложение и в 12:00 уже заселился в отель.

День первый: набережная Северной Двины и ресторан северной кухни

После заселения я сразу отправился гулять по городу. Первый пункт назначения — набережная Северной Двины. От центра города до нее 15 минут пешком.

После двухчасовой прогулки я набрел на «мост влюбленных», он расположен рядом с Успенской церковью. В нее я зашел в 14:00, провел там около 20 минут.

Фото: Скриншот Яндекс.Карты

После церкви отправился в Архангельский гостиный двор, где в 15:00 меня ждала экскурсия в краеведческом музее. Входной билет — 300 рублей. Экскурсия длилась 1,5 часа, после нее еще около 30 минут побродил по экспозиции.

Из музея вернулся в отель, чтобы переодеться и отправиться в ресторан северной кухни Roomi, в меню которого много блюд из рыбы. Там я оказался в 18:30.

Средний чек на человека: 1500 рублей.

Адрес: г. Архангельск, Новгородский проспект, 109.

Ужин завершился в 20:00, через 30 минут я уже был в отеле.

День второй: пляж на острове Ягры и архангельский «Арбат»

Проснулся в 08:00. Быстро позавтракал и отправился в Северодвинск, чтобы окунуться в Белое море. Город расположен в 45 километрах от Архангельска (час езды). Добраться туда можно:

на такси (1600 рублей);

на автобусе (290 рублей).

Я выбрал первый вариант, разделив стоимость с другими постояльцами отеля.

В 09:30 приехал в Северодвинск. И сразу пошел на пляж, расположенный на острове Ягры рядом с сосновым бором. На пляже отдыхал около трех часов. После чего зашел в местную пироговую, где подкрепился рыбником (70 рублей).

К 14:00 уже вернулся в Архангельск. Привел себя в порядок в отеле и вновь отправился изучать город. В 16:00 пошел на архангельский «Арбат» — проспект Чумбарова-Лучинского, украшенный скульптурами. В ларьке на этой улице приобрел козули — северные пряники. Стоят они от 50 до 350 рублей — в зависимости от размера.

Оттуда пошел в Михаило-Архангельский собор, расположенный в 15 минутах ходьбы от центральной части проспекта.

Фото: Скриншот Яндекс.Карты

Адрес: наб. Северной Двины, 34.

К храму подошел в 16:30. Он оказался закрыт, так что удалось оценить только его внешний облик. После чего пошел к речному вокзалу, находящемуся поблизости. Вновь гулял по набережной, а в 20:00 вернулся в отель.

День третий: «Малые Корелы»

В последний день своего путешествия проснулся в 08:00. Позавтракал, собрал вещи и отправился в архитектурно-ландшафтный музей деревянного зодчества «Малые Корелы» (входной билет — 300 рублей). Добрался туда на такси, за 30 минут пути заплатил 450 рублей.

В музей приехал в 09:30. Пришлось прождать еще 30 минут до его открытия. Гулял по живописным Корелам почти три часа. Там же перекусил в местном кафе. В 14:00 заказал такси в аэропорт. Поездка также заняла 30 минут.

В 16:45 мой самолет вылетел из Архангельска в Москву, а в 18:30 я уже вышел из аэропорта Шереметьево.

Сюрприз от «Вечерней Москвы»

Перед отъездом домой наш корреспондент оставил фирменную бутылку «ВМ» для воды и сувенир в кустах за памятником Писахову на проспекте Чумбарова-Лучинского.

Фото: Скриншот Яндекс.Карты

Полную версию путешествия читайте в нашем материале — «К морю за 15 тысяч: Архангельск — Белое море, хрустящие козули и уха с «секретом».