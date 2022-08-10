К морю за 15 тысяч: Архангельск — Белое море, хрустящие козули и уха с «секретом»
Сюжет:Эксклюзивы ВМ
Вторым городом для путешествия по России «Вечерняя Москва» выбрала Архангельск. Корреспондент сайта «ВМ» Илья Ашуров отправился в первый морской торговый порт России, богатый многовековыми традициями и интересной историей, на три дня, чтобы показать и рассказать, как интересно отдохнуть в нашей стране на море на 15 тысяч рублей.
Подготовка к путешествию
Любое путешествие начинается с определения бюджета и планирования. В моем случае бюджет на человека — 15 тысяч рублей. Еще одно ключевое условие: длительность поездки 2–3 дня, за которые нужно успеть посетить основные достопримечательности региона и побывать на Белом море.
Исходя из этих факторов, добираться до Архангельска нужно было на самолете: длительность перелета из Москвы — чуть менее двух часов (поездка на поезде занимает более 20 часов). Билеты на самолет я начал искать примерно за три недели до даты отправления. Мониторил сайты авиакомпаний в надежде «выцепить» промобилет по выгодной цене. На третий день мне это удалось: купил билет на рейс Москва — Архангельск за 3500 рублей (цена за один билет туда-обратно с ручной кладью 10 килограммов).
Затем нужно было решить вопрос с размещением. Я воспользовался одним из сервисов бронирования отелей. В Архангельске много недорогих вариантов. Нашел небольшой отель в центре города, цена за две ночи — 3000 рублей с человека.
Билеты куплены, отель забронирован. Оставалось только дождаться дня отправления!
День первый. Набережная Северной Двины и секретный рецепт ухи
Мой самолет приземлился в Архангельске около 11 утра. Начал искать такси через мобильное приложение сразу, как вошел в здание аэропорта. В итоге все равно вышла заминка: ждал машину около 15 минут. Таксистов-зазывал, которые «орудуют» в столичных аэропортах, не встретил. Поездка до центра города обошлась в 500 рублей.
В первый день с погодой мне не повезло: беспрестанно шел дождь. Но отсиживаться в отеле желания не было. Заселился, наскоро позавтракал, вооружился зонтом и пошел гулять.
Сразу решил прогуляться к набережной Северной Двины. По дороге отметил: город довольной чистый, но иногда посередине тротуара попадаются огромные выбоины. Наконец передо мной открылась такая красота (никакая непогода ее не испортит!): река шумела как море, грузовые корабли лениво проплывали вдоль берега.
По набережной Северной Двины можно прогуливаться бесконечно. Удивительно живописно! Иногда можно натолкнуться на что-то интересное. Например, на подходе к Успенской церкви увидел ограду, увешанную замками (чаще всего в форме сердца) с мужскими и женскими именами.
Оказалось, что это «мост любви». На нем местные жители признаются друг другу в любви. Закрепленный замок — символ ее вечности.
Перед этим некоторые пары проходят обряд венчания в стоящей рядом Успенской церкви. Ее построили еще в XVII веке. В 1930-е годы большевики взорвали храм. Уже в 2000-е годы церковь восстановили на сохранившемся фундаменте.
После церкви отправился в Архангельский гостиный двор — самое старое здание города. Именно в нем четыре века назад останавливались иностранные купцы, приезжавшие для торговли с московским царством. Двор неоднократно переделывался. Сейчас это сооружение имеет фасады разных веков — XVII, XVIII и XIX.
В здании Гостиного двора находится Архангельский краеведческий музей (билет — 300 рублей). Это современный музей, в котором активно применяются мультимедийные технологии. В одном из залов мое внимание особенно привлекли изображения кораблей, на которых выходили в море купцы XVII века. Они проецируются на стены и выглядят довольно внушительно. На мой взгляд, музей стоит посетить хотя бы для того, чтобы узнать больше об истории города и его обитателях.
Вечер решено было завершить ужином в ресторане северной кухни. В меню преобладали блюда из рыбы: арктический голец с подкопченным кремом из свеклы, филе трески с гарнирами на любой вкус, камбала с обожженным картофелем, северные пельмени с палтусом и многое другое. Я решил попробовать уху из трех видов рыбы: трески, палтуса и лосося. И, надо сказать, не прогадал: блюдо оказалось отменным, вкуснее ухи не пробовал!
Обратил внимание, что у ароматного бульона довольно необычный цвет. Оказалось, это из-за особого поварского секрета, который мне раскрыла сотрудница ресторана:
— Традиционно рыбаки варят уху в котле. В воду они опускают березовую головешку, что придает супу эффект копчения. Мы также опускаем в бульон зажженную березовую головешку, она придает блюду аромат костра. После чего бульон фильтруем, добавляем сливки и подаем.
В этом же ресторане мне подали жаренное на квасе филе трески. Что тут сказать? Пальчики оближешь! (Оба блюда обошлись в 1000 рублей.)
День второй. Белое море и архангельский «Арбат»
На второй день распогодилось! В прогнозе значилось «солнечно, плюс 27 градусов». Так что утром я пошел к главной местной достопримечательности — Белому морю. Многие думают, что оно соприкасается с самим Архангельском. На самом деле ближайшее морское побережье находится в Северодвинске (45 километров от столицы региона).
Добраться до Северодвинска можно на автобусе (290 рублей туда-обратно) или на такси (1600 рублей), ехать около часа.
Водитель мне попался общительный, среди прочего поведал местную байку: мол, северодвинский пляж — самый охраняемый пляж в мире, так как его защищает атомная подводная лодка. Лодка эта якобы время от времени всплывает так, что ее видно с берега. История мне показалась сомнительной. «Не верите? Так вбейте в поисковике «подводная лодка, пляж, Северодвинск», — уверенно заявил рассказчик. Вбил. Обнаружившиеся фотографии, на мой взгляд, явные фотожабы. Но таксисту я об этом говорить не стал — пусть и дальше развлекает туристов! Тем более, история довольно занятная.
Еще в Архангельске мне посоветовали пойти на дикий пляж на острове Ягры. По словам местных, там меньше народу, да и сосновый бор рядом. Так и сделал.
Наконец передо мной предстало Белое море!
Вода чистейшая, но довольно холодная! Купаться можно. Главное — заставить себя окунуться в первый раз. Это не так просто: шлепал по воде минут пять перед тем, как окунуться. Кстати, Белое море неглубокое, глубина в трех километрах от берега всего два метра. Так что, если захотите поплавать, придется зайти довольно далеко.
Рядом с пляжем находится сосновый бор. Надо сказать, что сочетание сосен и песка производит впечатление. Поэтому не смог отказать себе в удовольствии и решил прогуляться в лесу. В итоге не заметил, как прошел час.
Еще по дороге в Северодвинск один местный житель рассказал мне, что в бору много дружелюбных белок: «Людей они не бояться, за орехами лезут прямо на руки». Одну такую северодвинскую белку удалось встретить!
Из соснового бора вышел на набережную. В центре нее стоит памятный камень в честь английского мореплавателя Ричарда Ченслера. Он в 1553 году руководил экспедицией, которая должна была найти северный путь в Индию. Но англичане приплыли не в Индию, а к острову Ягры, где пристали близ Николо-Корельского монастыря. После этого усилиями Ченслера было положено начало торговым отношениям России и Англии.
В Северодвинске, как и в Архангельске, довольно много пироговых — что-то вроде московских булочных. В одной из них я попробовал рыбник — закрытый пирог с рыбой (в данном случае с треской). Стоил он 70 рублей. Ну что сказать? Может, из меня так себе гурман, но по ощущениям как обычный пирожок с рыбой.
Вернувшись в Архангельск, решил вновь погулять по городу. Теперь уже по солнечному! Кстати, Архангельск изначально назывался Новые Холмогоры («старые» Холмогоры находятся в 80 километрах, в них родился Михаил Васильевич Ломоносов). Но это название не прижилось: с начала XV века здесь стоял Михаило-Архангельский монастырь, из-за него поселение стали называть Архангельским городом, а позже сократили до Архангельска.
Монастырь в XVII веке сгорел, новый отстроили в другом месте — у моста через Северную Двину. Его снесли в 1930-е годы. В 2007 году на месте второго монастыря начали строить Михаило-Архангельский собор (на фотографии ниже).
К сожалению, мне не повезло. Когда подошел, оказалось, что все заперто. Обошел кругом — ни души. Наконец встретил сторожа. Он-то и сообщил: «Третий храм планируют открыть в конце 2022 года».
Гулять по Архангельску приятно. Ему присущ шарм, которым обладает всякий приморский город: шум воды, широкие набережные, приветливые люди. Архитектура эклектичная, можно встретить «лоскутки» совершенно разных эпох и стилей. Здесь и резные особняки конца XIX века, и кирпичные дома начала XX века, советская и современная архитектура.
Прошелся по улице, похожей на московский Арбат (проспект Чумбарова-Лучинского). На ней много скульптур. Одна из них в память о северном сказочнике Степане Писахове.
На архангельском «Арбате» есть музей козуль — северных пряников, изготовленных в форме плоских фигурок и украшенных рисунками (кстати, название «козуля» образовано не от слова «коза», как можно было бы подумать, а от поморского слова, обозначающего «завиток»). Так как до музея я добрался уже вечером, внутрь попасть не получилось. Но зато купил козули в соседнем киоске (стоят они от 50 до 350 рублей — в зависимости от размера). Пряник хрустящий и ароматный, пахнет гвоздикой, жженым сахаром и корицей. Отличный вариант для сувенира.
Сюрприз от «Вечерней Москвы»
«Вечерняя Москва» решила порадовать гостей и жителей Архангельска подарком. Одну козулю вместе с еще одним сюрпризом я положил в фирменный стакан «ВМ» и спрятал в кустах за памятником Писахову. Надеюсь, что один из наших читателей найдет этот маленький клад! (Присылайте фото или видео в наш Telegram-бот, мы обязательно вас отметим.)
Во второй день прогулялся по вечернему городу. Было довольно светло, хоть белые ночи уже закончились. Встретил закат на набережной.
День третий. «Малые Корелы»
Мой самолет из Архангельска отбывал ранним вечером третьего дня. Так что оставалось время посетить еще одну достопримечательность за чертой города, а оттуда уже отправиться в аэропорт.
На такси доехал до архитектурно-ландшафтного музея деревянного зодчества «Малые Корелы» (входной билет — 300 рублей). Что сказать об этом месте? Только ради него уже стоит лететь в Архангельск!
С большой любовью здесь отнеслись не только к природе, но и к архитектуре. В мельчайших деталях воссозданы избы, мельницы и другие характерные для здешних краев хозяйственные постройки.
Дома на севере огромные — в пять–шесть, а то и в восемь окон. И это исключительно местная особенность. Чтобы выживать в условиях сурового климата, крестьяне «загоняли» все свое хозяйство под одну большую крышу: на первом этаже обычно находился скотный двор, на втором жили люди.
Деревянные лестницы и мостики простираются замысловатым маршрутом по обширной территории музея. Можно гулять и наслаждаться красотой природы. В конце прогулки открывается чудесная панорама.
Из «Малых Корел» наконец поехал в аэропорт. На этом мое путешествие закончилось.
Общие траты
Напомню, что главной целью моего путешествия был отдых на 15 тысяч рублей. Мой вывод: в Архангельске можно организовать интересные бюджетные выходные.
Мои траты составили:
- перелет — 3500 рублей;
- проживание — 3000 рублей;
- питание — 4500 рублей (примерно 1,5 тысячи в день на человека);
- транспорт — 1900 рублей;
- музеи, сувениры и прочие расходы — 2000 рублей.
Итого чуть менее 15 тысяч на человека. Довольно бюджетно с учетом всех мест, которые довелось посетить.
Архангельск и область мне очень понравились. Обязательно туда еще приеду, чтобы побывать в локациях, на которые не хватило времени (Соловки, Новодвинская крепость, Кенозерский национальный парк и другие).