К морю за 15 тысяч: Архангельск — Белое море, хрустящие козули и уха с «секретом»

Малые Корелы / Фото: Арина Богуславская

Лето подходит к концу, но время побывать на море еще есть. Если вы не хотите ехать в классические места отдыха на побережье, не желая столкнуться с большим потоком туристов, то стоит присмотреться к другим удивительным уголкам России, о которых мы расскажем в нашем спецпроекте «К морю за 15 тысяч».

Вторым городом для путешествия по России «Вечерняя Москва» выбрала Архангельск. Корреспондент сайта «ВМ» Илья Ашуров отправился в первый морской торговый порт России, богатый многовековыми традициями и интересной историей, на три дня, чтобы показать и рассказать, как интересно отдохнуть в нашей стране на море на 15 тысяч рублей.

Подготовка к путешествию

Любое путешествие начинается с определения бюджета и планирования. В моем случае бюджет на человека — 15 тысяч рублей. Еще одно ключевое условие: длительность поездки 2–3 дня, за которые нужно успеть посетить основные достопримечательности региона и побывать на Белом море.

Исходя из этих факторов, добираться до Архангельска нужно было на самолете: длительность перелета из Москвы — чуть менее двух часов (поездка на поезде занимает более 20 часов). Билеты на самолет я начал искать примерно за три недели до даты отправления. Мониторил сайты авиакомпаний в надежде «выцепить» промобилет по выгодной цене. На третий день мне это удалось: купил билет на рейс Москва — Архангельск за 3500 рублей (цена за один билет туда-обратно с ручной кладью 10 килограммов).

Затем нужно было решить вопрос с размещением. Я воспользовался одним из сервисов бронирования отелей. В Архангельске много недорогих вариантов. Нашел небольшой отель в центре города, цена за две ночи — 3000 рублей с человека.

Билеты куплены, отель забронирован. Оставалось только дождаться дня отправления!

День первый. Набережная Северной Двины и секретный рецепт ухи

Мой самолет приземлился в Архангельске около 11 утра. Начал искать такси через мобильное приложение сразу, как вошел в здание аэропорта. В итоге все равно вышла заминка: ждал машину около 15 минут. Таксистов-зазывал, которые «орудуют» в столичных аэропортах, не встретил. Поездка до центра города обошлась в 500 рублей.

В первый день с погодой мне не повезло: беспрестанно шел дождь. Но отсиживаться в отеле желания не было. Заселился, наскоро позавтракал, вооружился зонтом и пошел гулять.

Сразу решил прогуляться к набережной Северной Двины. По дороге отметил: город довольной чистый, но иногда посередине тротуара попадаются огромные выбоины. Наконец передо мной открылась такая красота (никакая непогода ее не испортит!): река шумела как море, грузовые корабли лениво проплывали вдоль берега.

1/3 Набережная Северной Двины / Фото: Арина Богуславская 2/3 Набережная Северной Двины / Фото: Арина Богуславская 3/3 Архангельская чайка / Фото: Арина Богуславская

По набережной Северной Двины можно прогуливаться бесконечно. Удивительно живописно! Иногда можно натолкнуться на что-то интересное. Например, на подходе к Успенской церкви увидел ограду, увешанную замками (чаще всего в форме сердца) с мужскими и женскими именами.

Замки на «мосту любви» / Фото: Арина Богуславская

Оказалось, что это «мост любви». На нем местные жители признаются друг другу в любви. Закрепленный замок — символ ее вечности.

Перед этим некоторые пары проходят обряд венчания в стоящей рядом Успенской церкви. Ее построили еще в XVII веке. В 1930-е годы большевики взорвали храм. Уже в 2000-е годы церковь восстановили на сохранившемся фундаменте.

1/3 Успенская церковь / Фото: Арина Богуславская 2/3 Успенская церковь / Фото: Арина Богуславская 3/3 Успенская церковь / Фото: Арина Богуславская

После церкви отправился в Архангельский гостиный двор — самое старое здание города. Именно в нем четыре века назад останавливались иностранные купцы, приезжавшие для торговли с московским царством. Двор неоднократно переделывался. Сейчас это сооружение имеет фасады разных веков — XVII, XVIII и XIX.

1/3 Гостиный двор / Фото: Арина Богуславская 2/3 Гостиный двор (фасад) / Фото: Арина Богуславская 3/3 Гостиный двор (галерея) / Фото: Арина Богуславская

В здании Гостиного двора находится Архангельский краеведческий музей (билет — 300 рублей). Это современный музей, в котором активно применяются мультимедийные технологии. В одном из залов мое внимание особенно привлекли изображения кораблей, на которых выходили в море купцы XVII века. Они проецируются на стены и выглядят довольно внушительно. На мой взгляд, музей стоит посетить хотя бы для того, чтобы узнать больше об истории города и его обитателях.

1/4 Одежда поморов / Фото: Арина Богуславская 2/4 Быт в Холмогорах / Фото: Арина Богуславская 3/4 Краеведческий музей / Фото: Арина Богуславская 4/4 Краеведческий музей / Фото: Арина Богуславская

Вечер решено было завершить ужином в ресторане северной кухни. В меню преобладали блюда из рыбы: арктический голец с подкопченным кремом из свеклы, филе трески с гарнирами на любой вкус, камбала с обожженным картофелем, северные пельмени с палтусом и многое другое. Я решил попробовать уху из трех видов рыбы: трески, палтуса и лосося. И, надо сказать, не прогадал: блюдо оказалось отменным, вкуснее ухи не пробовал!

Обратил внимание, что у ароматного бульона довольно необычный цвет. Оказалось, это из-за особого поварского секрета, который мне раскрыла сотрудница ресторана:

— Традиционно рыбаки варят уху в котле. В воду они опускают березовую головешку, что придает супу эффект копчения. Мы также опускаем в бульон зажженную березовую головешку, она придает блюду аромат костра. После чего бульон фильтруем, добавляем сливки и подаем.

1/2 Уха из трех видов рыбы 2/2 Филе трески на квасе

В этом же ресторане мне подали жаренное на квасе филе трески. Что тут сказать? Пальчики оближешь! (Оба блюда обошлись в 1000 рублей.)

День второй. Белое море и архангельский «Арбат»

На второй день распогодилось! В прогнозе значилось «солнечно, плюс 27 градусов». Так что утром я пошел к главной местной достопримечательности — Белому морю. Многие думают, что оно соприкасается с самим Архангельском. На самом деле ближайшее морское побережье находится в Северодвинске (45 километров от столицы региона).

Добраться до Северодвинска можно на автобусе (290 рублей туда-обратно) или на такси (1600 рублей), ехать около часа.

Водитель мне попался общительный, среди прочего поведал местную байку: мол, северодвинский пляж — самый охраняемый пляж в мире, так как его защищает атомная подводная лодка. Лодка эта якобы время от времени всплывает так, что ее видно с берега. История мне показалась сомнительной. «Не верите? Так вбейте в поисковике «подводная лодка, пляж, Северодвинск», — уверенно заявил рассказчик. Вбил. Обнаружившиеся фотографии, на мой взгляд, явные фотожабы. Но таксисту я об этом говорить не стал — пусть и дальше развлекает туристов! Тем более, история довольно занятная.

Еще в Архангельске мне посоветовали пойти на дикий пляж на острове Ягры. По словам местных, там меньше народу, да и сосновый бор рядом. Так и сделал.

Наконец передо мной предстало Белое море!

Белое море / Фото: Арина Богуславская

Вода чистейшая, но довольно холодная! Купаться можно. Главное — заставить себя окунуться в первый раз. Это не так просто: шлепал по воде минут пять перед тем, как окунуться. Кстати, Белое море неглубокое, глубина в трех километрах от берега всего два метра. Так что, если захотите поплавать, придется зайти довольно далеко.

Остров Ягры / Фото: Арина Богуславская

Рядом с пляжем находится сосновый бор. Надо сказать, что сочетание сосен и песка производит впечатление. Поэтому не смог отказать себе в удовольствии и решил прогуляться в лесу. В итоге не заметил, как прошел час.

1/3 Сосновый бор, о. Ягры / Фото: Арина Богуславская 2/3 Сосновый бор, о. Ягры / Фото: Арина Богуславская 3/3 Сосновый бор, о. Ягры / Фото: Арина Богуславская

Еще по дороге в Северодвинск один местный житель рассказал мне, что в бору много дружелюбных белок: «Людей они не бояться, за орехами лезут прямо на руки». Одну такую северодвинскую белку удалось встретить!

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Из соснового бора вышел на набережную. В центре нее стоит памятный камень в честь английского мореплавателя Ричарда Ченслера. Он в 1553 году руководил экспедицией, которая должна была найти северный путь в Индию. Но англичане приплыли не в Индию, а к острову Ягры, где пристали близ Николо-Корельского монастыря. После этого усилиями Ченслера было положено начало торговым отношениям России и Англии.

Памятный камень Р. Ченслеру / Фото: Арина Богуславская

В Северодвинске, как и в Архангельске, довольно много пироговых — что-то вроде московских булочных. В одной из них я попробовал рыбник — закрытый пирог с рыбой (в данном случае с треской). Стоил он 70 рублей. Ну что сказать? Может, из меня так себе гурман, но по ощущениям как обычный пирожок с рыбой.

Рыбник с треской / Фото: Вечерняя Москва

Вернувшись в Архангельск, решил вновь погулять по городу. Теперь уже по солнечному! Кстати, Архангельск изначально назывался Новые Холмогоры («старые» Холмогоры находятся в 80 километрах, в них родился Михаил Васильевич Ломоносов). Но это название не прижилось: с начала XV века здесь стоял Михаило-Архангельский монастырь, из-за него поселение стали называть Архангельским городом, а позже сократили до Архангельска.

Монастырь в XVII веке сгорел, новый отстроили в другом месте — у моста через Северную Двину. Его снесли в 1930-е годы. В 2007 году на месте второго монастыря начали строить Михаило-Архангельский собор (на фотографии ниже).

К сожалению, мне не повезло. Когда подошел, оказалось, что все заперто. Обошел кругом — ни души. Наконец встретил сторожа. Он-то и сообщил: «Третий храм планируют открыть в конце 2022 года».

Михаило-Архангельский собор / Фото: Арина Богуславская

Гулять по Архангельску приятно. Ему присущ шарм, которым обладает всякий приморский город: шум воды, широкие набережные, приветливые люди. Архитектура эклектичная, можно встретить «лоскутки» совершенно разных эпох и стилей. Здесь и резные особняки конца XIX века, и кирпичные дома начала XX века, советская и современная архитектура.

1/4 Памятники В. Ленину и дом «Свечка» / Фото: Арина Богуславская 2/4 Резной особняк / Фото: Арина Богуславская 3/4 Сурское подворье / Фото: Арина Богуславская 4/4 Дома у речного вокзала / Фото: Арина Богуславская

Прошелся по улице, похожей на московский Арбат (проспект Чумбарова-Лучинского). На ней много скульптур. Одна из них в память о северном сказочнике Степане Писахове.

1/2 Памятник С. Писахову / Фото: Арина Богуславская 2/2 Налим Малиныч (персонаж из сказки Писахова) / Фото: Арина Богуславская

На архангельском «Арбате» есть музей козуль — северных пряников, изготовленных в форме плоских фигурок и украшенных рисунками (кстати, название «козуля» образовано не от слова «коза», как можно было бы подумать, а от поморского слова, обозначающего «завиток»). Так как до музея я добрался уже вечером, внутрь попасть не получилось. Но зато купил козули в соседнем киоске (стоят они от 50 до 350 рублей — в зависимости от размера). Пряник хрустящий и ароматный, пахнет гвоздикой, жженым сахаром и корицей. Отличный вариант для сувенира.

Козули / Фото: Вечерняя Москва

Сюрприз от «Вечерней Москвы»

«Вечерняя Москва» решила порадовать гостей и жителей Архангельска подарком. Одну козулю вместе с еще одним сюрпризом я положил в фирменный стакан «ВМ» и спрятал в кустах за памятником Писахову. Надеюсь, что один из наших читателей найдет этот маленький клад! (Присылайте фото или видео в наш Telegram-бот, мы обязательно вас отметим.)

Клад ВМ

Во второй день прогулялся по вечернему городу. Было довольно светло, хоть белые ночи уже закончились. Встретил закат на набережной.

Закат на набережной Северной Двины / Фото: Арина Богуславская

День третий. «Малые Корелы»

Мой самолет из Архангельска отбывал ранним вечером третьего дня. Так что оставалось время посетить еще одну достопримечательность за чертой города, а оттуда уже отправиться в аэропорт.

На такси доехал до архитектурно-ландшафтного музея деревянного зодчества «Малые Корелы» (входной билет — 300 рублей). Что сказать об этом месте? Только ради него уже стоит лететь в Архангельск!

1/3 Малые Корелы / Фото: Арина Богуславская 2/3 Женщины в поморской одежде / Фото: Арина Богуславская 3/3 Мельница / Фото: Арина Богуславская

С большой любовью здесь отнеслись не только к природе, но и к архитектуре. В мельчайших деталях воссозданы избы, мельницы и другие характерные для здешних краев хозяйственные постройки.

Дома на севере огромные — в пять–шесть, а то и в восемь окон. И это исключительно местная особенность. Чтобы выживать в условиях сурового климата, крестьяне «загоняли» все свое хозяйство под одну большую крышу: на первом этаже обычно находился скотный двор, на втором жили люди.

1/3 Северный дом / Фото: Арина Богуславская 2/3 Внутри северного дома / Фото: Арина Богуславская 3/3 Обеденный стол в доме / Фото: Арина Богуславская

Деревянные лестницы и мостики простираются замысловатым маршрутом по обширной территории музея. Можно гулять и наслаждаться красотой природы. В конце прогулки открывается чудесная панорама.

1/3 Малые Корелы / Фото: Арина Богуславская 2/3 Малые Корелы / Фото: Арина Богуславская 3/3 Малые Корелы / Фото: Арина Богуславская

Из «Малых Корел» наконец поехал в аэропорт. На этом мое путешествие закончилось.

Общие траты

Напомню, что главной целью моего путешествия был отдых на 15 тысяч рублей. Мой вывод: в Архангельске можно организовать интересные бюджетные выходные.

Мои траты составили:

перелет — 3500 рублей;

проживание — 3000 рублей;

питание — 4500 рублей (примерно 1,5 тысячи в день на человека);

транспорт — 1900 рублей;

музеи, сувениры и прочие расходы — 2000 рублей.

Итого чуть менее 15 тысяч на человека. Довольно бюджетно с учетом всех мест, которые довелось посетить.

Архангельск и область мне очень понравились. Обязательно туда еще приеду, чтобы побывать в локациях, на которые не хватило времени (Соловки, Новодвинская крепость, Кенозерский национальный парк и другие).