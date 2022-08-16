Синоптик Тишковец: Температура воздуха в Москве 16 августа превысит норму на 10 градусов

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Во вторник, 16 августа, погода в столичном регионе окажется под влиянием скандинавского антициклона. Об этом сообщил главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

— В течение дня погода в столичном регионе будет определяться юго-западной периферией барического максимума, поэтому в городе сохранится переменная облачность и не будет никаких осадков, — рассказал он.

При этом воздух в Москве прогреется до плюс 28-30 градусов, а в Подмосковье — до 26-31. По словам специалиста, данные показатели превышают норму температурного режима как минимум на 10 градусов. В свою очередь атмосферное давление будет слабо падать и составит 751 миллиметр ртутного столба, уточнил он в своем Telegram-канале.

До этого стало известно, что в начале второй половины августа москвичей ждет жаркая и сухая погода с температурой воздуха выше 30 градусов тепла. При этом в ближайшие несколько ночей в городе будет от 17 до 19 градусов выше нуля, а днем во вторник, среду и четверг воздух в столице прогреется до плюс 28–32 градусов.