Что важно знать о программе туристического кешбэка, стартующей 25 августа
На следующей неделе стартует новый этап программы туристического кешбэка, благодаря которой путешественники смогут вернуть 20 процентов от стоимости своей поездки по России. «Вечерняя Москва» разобралась в том, как это работает.
Основные условия
Для участия в акции потребуется карта российской платежной системы одного из банков-партнеров (вот их полный список). Ее необходимо зарегистрировать в программе лояльности платежной системы. После этого картой можно оплачивать понравившееся туристическое предложение.
Получить туркешбэк можно будет при соблюдении следующих условий:
- услуга должна быть приобретена с 25 августа по 10 сентября у одного из партнеров программы (их список опубликуют 25 августа);
- поездка должна состояться в период с 1 октября* по 25 декабря в любом регионе России;
- минимальная длительность путешествия — 4 дня или 3 ночи.
Кроме того, важно знать, что программой можно пользоваться неограниченное количество раз. То есть при соблюдении всех условий вы сможете получить кешбэк за любое количество поездок. Число туристов в каждой поездке также неограниченное.
Какую сумму кешбэка начислят
Участникам программы начислят кешбэк в размере 20 процентов от стоимости поездки, но не более 20 тысяч рублей. Повышенный кешбэк до 40 тысяч рублей действует для путешествий на Дальний Восток. Во всех случаях кешбэк делается с одной транзакции, проведенной для оплаты:
- турпакетов — транспортные услуги (перелет, проезд на поезде или автобусе) и проживание в отеле;
- круизных туров;
- железнодорожных туров;
- проживания в гостиницах, санаториях, пансионатах, парк-отелях, на базах отдыха и так далее.
Кешбэк придет на вашу карту в течение пяти рабочих дней с момента поступления информации о платеже оператору акции.
Пример расчета кешбэка
Итак, у вас есть зарегистрированная в программе лояльности карта российской платежной системы. 27 августа вы приобретаете по ней турпакет на двух человек стоимостью 120 тысяч рублей. Он включает в себя авиаперелет и пятидневное проживание в гостинице, расположенной в Горно-Алтайске (с 17 по 21 октября).
20 процентов от стоимости поездки — 24 тысячи рублей. Но сумма кешбэка составит 20 тысяч, так как выбранный регион не подразумевает начисления повышенного возврата.
*Для круизов даты поездки по программе кешбэка — с 1 сентября до 25 декабря.