Что важно знать о программе туристического кешбэка, стартующей 25 августа

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На следующей неделе стартует новый этап программы туристического кешбэка, благодаря которой путешественники смогут вернуть 20 процентов от стоимости своей поездки по России. «Вечерняя Москва» разобралась в том, как это работает.

Основные условия

Для участия в акции потребуется карта российской платежной системы одного из банков-партнеров (вот их полный список). Ее необходимо зарегистрировать в программе лояльности платежной системы. После этого картой можно оплачивать понравившееся туристическое предложение.

Получить туркешбэк можно будет при соблюдении следующих условий:

услуга должна быть приобретена с 25 августа по 10 сентября у одного из партнеров программы (их список опубликуют 25 августа);

поездка должна состояться в период с 1 октября* по 25 декабря в любом регионе России;

минимальная длительность путешествия — 4 дня или 3 ночи.

Кроме того, важно знать, что программой можно пользоваться неограниченное количество раз. То есть при соблюдении всех условий вы сможете получить кешбэк за любое количество поездок. Число туристов в каждой поездке также неограниченное.

Какую сумму кешбэка начислят

Участникам программы начислят кешбэк в размере 20 процентов от стоимости поездки, но не более 20 тысяч рублей. Повышенный кешбэк до 40 тысяч рублей действует для путешествий на Дальний Восток. Во всех случаях кешбэк делается с одной транзакции, проведенной для оплаты:

турпакетов — транспортные услуги (перелет, проезд на поезде или автобусе) и проживание в отеле;

круизных туров;

железнодорожных туров;

проживания в гостиницах, санаториях, пансионатах, парк-отелях, на базах отдыха и так далее.

Кешбэк придет на вашу карту в течение пяти рабочих дней с момента поступления информации о платеже оператору акции.

Пример расчета кешбэка

Итак, у вас есть зарегистрированная в программе лояльности карта российской платежной системы. 27 августа вы приобретаете по ней турпакет на двух человек стоимостью 120 тысяч рублей. Он включает в себя авиаперелет и пятидневное проживание в гостинице, расположенной в Горно-Алтайске (с 17 по 21 октября).

20 процентов от стоимости поездки — 24 тысячи рублей. Но сумма кешбэка составит 20 тысяч, так как выбранный регион не подразумевает начисления повышенного возврата.

*Для круизов даты поездки по программе кешбэка — с 1 сентября до 25 декабря.