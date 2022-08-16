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Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России продлили до 23 августа

Александр Афонин
Общество
Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России продлили до 23 августа
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Режим ограничения на полеты в 11 аэропортов юга и центральной части России продлили до 23 августа. Об этом во вторник, 16 августа, сообщили в пресс-службе Росавиации.

— Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 23 августа 2022 года 03:45 по московскому времени, — говорится в сообщении.

Уточняется, что ограничение касается аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Однако российским авиакомпаниям предложили альтернативные маршруты через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

При этом остальные аэропорты России работают в штатном режиме, сообщает сайт Росавиации.

13 августа стало известно, что уже в 2030 году можно будет перейти к одночленному экипажу на коммерческих самолетах. Для этого планируется разработать интеллектуального «виртуального второго пилота» к концу 2024 года.

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