«Вступила в эскадрилью сбитых летчиков»: Шахназаров раскритиковал выступление Лободы

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Украинская певица Светлана Лобода, которая часто гастролировала по России, выступила с концертом в рижском порту.

Выступление намечалось как триумфальное возвращение, однако получилось скомканным и довольно странным, пишут СМИ. Мероприятие прошло в рижском порту, куда пришло небольшое количество зрителей. Поклонники звезды были удивлены, когда услышали песни на русском языке, так как певица активно продолжает критиковать Россию.

Недоволен выступлением Лободы остался и актер Михаил Шахназаров.

— Лобода спела в рижском порту. Убийц свободного времени нашлось немного. А вот забавных персонажей было хоть отбавляй. Можно смело поздравить Светлану со вступлением в эскадрилью сбитых летчиков, — отметил он.

При этом Лобода поблагодарила поклонников и правительство Латвии за возможность выступить, пишет StarHit.

До этого украинская певица Анастасия Приходько осудила свою коллегу Светлану Лободу, которая выступала в России все последние годы, а после начала спецоперации ополчилась против РФ. По ее словам, Лобода относится к тем украинским артистам, которые получали большие гонорары за выступления в России и теперь забыли об этом.