Столичные школьники поднялись на вершину Эльбруса и преодолели перевалы Горного Алтая

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Две туристские группы под руководством педагогов Московского детско-юношеского центра экологии, краеведения и туризма совершили пешие походы четвертой категории сложности этим летом. Об этом во вторник, 16 августа, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что первая группа прошла маршрут по Центральному Кавказу — от Осетии до Эльбруса. Она преодолела перевалы категории трудности 2А и поднялась на вершину Эльбруса.

— Сейчас, пройдя наш маршрут, я радуюсь мысли о том, какие мы сильные и целеустремленные. Мы прошли такой тяжелый путь, преодолели множество технически сложных участков с веревками и кошками, практически не снимали страховочные системы, — рассказала участница похода Юлия Карпушина.

Вторая группа прошла маршрут по Горному Алтаю, преодолев ледовые перевалы категории трудности 2А. Всего туристы прошли примерно 190 километров, а большую часть составили участки Катунского хребта, которые редко посещают спортивные группы, передает официальный сайт мэра Москвы.

По итогам завершившегося учебного года каждому восьмому выпускнику в столице вручили медаль «За особые успехи в обучении». Отмечается, что в этом году обладателями медалей стали 6689 выпускников, которые окончили школу на пятерки по всем предметам и набрали не менее 220 баллов по трем предметам на ЕГЭ.