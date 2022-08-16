За семь месяцев в столице ввели в эксплуатацию 27 домов по программе реновации

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Столичный Комитет государственного строительного надзора с начала года выдал 27 разрешений на ввод в эксплуатацию домов, построенных по программе реновации. Их общая площадь составила порядка 564 тысяч квадратных метров, сообщил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

Он уточнил, что всего в возведенных за семь месяцев новостройках располагается более 5490 квартир.

— Этот год для программы реновации станет продуктивным: 27 домов уже сданы, и до конца года планируется ввести еще более 50. Вместе это будет около 40 процентов от всего объема реновационной недвижимости, построенной за предыдущие годы, — рассказал руководитель ведомства.

Он подчеркнул, что программа реновации набирает обороты с каждым годом, чтобы удовлетворить потребности жителей столицы в новом качественном жилье.

Всего с начала реализации в Москве программы реновации в эксплуатацию было введено 202 дома общей площадью 4,75 миллиона квадратных метров.

Помимо этого, с января прошлого года в столице выдали 42 разрешения на возведение новостроек на стартовых площадках. На 30 из них уже начались строительные работы. Среди них целый квартал из нескольких зданий в Троцком и Новомосковском административных округах и три дома в районах Бескудниковский, Тимирязевский и Коптево на севере города, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне стало известно, что дом по программе реновации на Бауманской улице в Басманном районе столицы признан победителем конкурса «Лучший реализованный проект в области строительства» в номинации «Строительство многоквартирных домов категории «стандартное жилье».