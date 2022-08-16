Новая видеоэкскурсия «Москва в кино» появилась на ВДНХ

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

На Сиреневой аллее ВДНХ для жителей столицы открылась новая видеоэкскурсия «Москва в кино». Об этом сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин во вторник, 16 августа.

Уточняется, что мероприятие проходит в павильоне «Макет Москвы». В видеоряде продолжительностью 30 минут используются сюжеты из популярных фильмов «Я шагаю по Москве», «Служебный роман», «Москва — любовь моя», а за кадром москвичи услышат голоса выдающихся деятелей киноискусства — Карена Шахназарова, Владимира Бортко, Владимира Хотиненко, Веры Алентовой и Егора Кончаловского.

В рамках видеоэкскурсии гости узнают, как менялась и развивалась Москва. Посетить ее можно бесплатно по предварительной регистрации на сайте павильона, уточняется на официальном сайте мэра Москвы.

Ко Дню фронтовой собаки, который отмечается 19 августа, Музей Победы подготовил онлайн-программу, которую можно будет посмотреть на сайте культурного учреждения. Так, пользователи узнают историю праздника и о жизни армейской собаки-диверсанта Дины.