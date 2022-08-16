Музей Победы пригласил на онлайн-программу ко Дню фронтовой собаки

Фото: Музей Победы

Музей Победы подготовил онлайн-программу ко Дню фронтовой собаки, который отмечают 19 августа. Пользователей приглашают на виртуальные экскурсии и мастер-класс, посвященные подвигам служебных собак в годы Великой Отечественной войны, и на тематический кинопоказ. Об этом сообщила пресс-служба музея.

Онлайн-программу можно будет посмотреть на сайте культурного учреждения. Во время программы «День в истории» пользователи узнают про историю праздника День фронтовой собаки и армейскую собаку-диверсанта Дину.

Также гид расскажет о первой боевом подвиге собак, который произошел в июле 1941 года на Юго-Западном фронте. У села Легедзино 500 пограничников со 150 служебными собаками, несмотря на численное превосходство противника, остановили вражеское наступление почти на два дня.

Еще гид расскажет о том, какими «профессиями» овладели собаки в годы войны.

— Йоркширские терьеры, которым мы привыкли делать прически. Трудно поверить, но именно представитель этой породы, собака наших союзников по кличке Смоки, прыгала со специально сделанным парашютом с 9-метровой высоты, — сообщила экскурсовод музея Ксения Бабич.

Гости узнают о самой известной школе собаководства времен войны, выдающихся кинологах, рекордах талантливых питомцев — количестве спасенных раненых, обезвреженных мин. Посетители «познакомятся» с легендарной Диной — первой собакой-диверсантом, которая смогла вернуться после успешного выполнения задания, и не менее знаменитым Мухтаром, участником Парада Победы.

В День государственного флага, 22 августа, у Музея Победы развернут триколор площадью 1000 квадратных метров, который хранится в фондах музея. Участие в мероприятии примут представители волонтерских и молодежных организаций, а также военных образовательных учреждений.