Эксперт рассказал, какие ядовитые грибы можно встретить в российских лесах

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Грибник Николай Будник рассказал, какие ядовитые грибы можно найти в российских лесах, в частности в лесах Ленобласти.

По словам эксперта, в окрестностях Северной столицы ядовитые грибы не редкость. Так, в лесах региона нередко можно встретить белую поганку. Будник отметил, что этот гриб очень опасен.

— Смертельная доза для взрослого человека — четверть шляпки, для ребенка — еще меньше. Его даже в руки нельзя брать, потому что могут остаться волдыри, — пояснил эксперт в комментарии изданию «Невские новости».

Реже встречается под Петербургом бледная поганка. Чаще всего ее замечали на юге региона. По словам эксперта, вообще любые грибы белого цвета должны вызывать осторожность.

Будник добавил, что в конце августа начнется активный рост грибов, поэтому нужно быть предельно внимательным и изучить, как должны выглядеть съедобные грибы.

Ранее сообщалось, что десять человек попали в больницу из-за отравления грибами в Нижегородской области. У них диагностированы средние и легкие степени отравления, передает ФАН.

До этого врач — диетолог-эндокринолог Антон Поляков в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, в каком виде полезнее употреблять лисички.