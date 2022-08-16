Арбузы и дыни в Подмосковье проверили на нитраты

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Проверки партий дынь и арбузов в Подмосковье не выявили наличия нитратов в плодах, передает пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В ведомстве отметили, что проверка продукции, поступающей на рынки Московской области, идет постоянно, контроль каждой партии дынь и арбузов проводят специалисты лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

За последнее время было проверено около 30 тонн бахчевых культур на содержание нитратов. Специалисты не зафиксировали превышение допустимого уровня нитратов.

Покупателям советуют приобретать арбузы и дыни на рынках, городских ярмарках и в других торговых точках с разрешением реализации бахчевых, передает РИАМО.

Ранее «Вечерняя Москва» узнала у шеф-повара Александра Бельковича топ-5 самых вкусных и неожиданных смузи из арбуза и дыни.