Арбузы и дыни в Подмосковье проверили на нитраты
Проверки партий дынь и арбузов в Подмосковье не выявили наличия нитратов в плодах, передает пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
В ведомстве отметили, что проверка продукции, поступающей на рынки Московской области, идет постоянно, контроль каждой партии дынь и арбузов проводят специалисты лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
За последнее время было проверено около 30 тонн бахчевых культур на содержание нитратов. Специалисты не зафиксировали превышение допустимого уровня нитратов.
Покупателям советуют приобретать арбузы и дыни на рынках, городских ярмарках и в других торговых точках с разрешением реализации бахчевых, передает РИАМО.
Ранее «Вечерняя Москва» узнала у шеф-повара Александра Бельковича топ-5 самых вкусных и неожиданных смузи из арбуза и дыни.