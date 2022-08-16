Воспитателя, который избил девочку в детском саду в Подмосковье, уволили

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Московская область, Лобня, улица Ленина, 12 Карта всех событий

После вмешательства прокуратуры воспитателя, который избил четырехлетнюю девочку в детском саду в подмосковной Лобне, уволили. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Екатерина Короткова во вторник, 16 августа.

По ее словам, сотрудница детского сада «Радуга» была принята на должность с нарушением требований федерального законодательства. На данный момент она уже уволена.

В свою очередь, заведующей детским садом вынесли дисциплинарный выговор.

Инцидент, о котором идет речь, произошел 24 июня. Случайные прохожие сняли на видео, как воспитательница ударила четырехлетнюю девочку за то, что она сорвала цветок.

Запись попала в интернет. Вскоре после этого подмосковная прокуратура запустила проверку.