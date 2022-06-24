Воспитательница детского сада избила ребенка в подмосковной Лобне. Видео

Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Организована проверка в связи с опубликованным в социальных сетях видео, на котором сотрудница детского сада применяет физическую силу к ребенку. Об этом в пятницу, 24 июня, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Наталия Григорьева.

По ее словам, все произошло в детском саду «Радуга». Воспитатель ударила четырехлетнюю девочку. Заснять на видео это успели прохожие, которые опубликовали запись в интернете.

— В ходе проверки будут установлены обстоятельства произошедшего, а также дана оценка соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних, — подчеркнула Григорьева.

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По данным СМИ, женщина отругала ребенка за сорванный цветок. На видео заметно, что малышка действительно держит в руках растение и плачет, в то время как воспитатель кричит на нее.