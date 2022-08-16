Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Филёвская линия, метро Александровский сад Карта всех событий

Пассажиров столичного метро оштрафовали за драку на станции «Александровский сад». Об этом сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе столичного ГУ МВД России во вторник, 16 августа.

Как стало известно, в переходе станции на Филевской линии трое мужчин поссорились, после чего началась драка. В процессе один из мужчин разбил створки турникета при неудачной попытке их перепрыгнуть, после чего обрызгал оппонентов из газового баллончика. После участник инцидента попытался скрыться.

Мужчину задержали спустя несколько минут сотрудники полиции. Им оказался 48-летний житель Санкт-Петербурга. Двух других участников драки, уроженцев Волгограда, задержали на следующий день.

Всех троих обвинили по статье «Мелкое хулиганство». Тверской районный суд признал их виновными, мужчинам выписаны штрафы.

Другого зачинщика драки в метро задержали в понедельник, 15 августа. Мужчина нанес тяжелые травмы пассажиру подземки у входа в вестибюль станции на юго-востоке столицы.