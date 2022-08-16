Путин заявил о целенаправленном разрушении европейской безопасности Западом

Фото: Администрация президента РФ

Коллективный Запад осознанно разваливает систему европейской безопасности. Об этом во вторник, 16 августа, заявил президент России Владимир Путин.

— Так называемый коллективный Запад целенаправленно разваливает систему европейской безопасности, сколачивает все новые военные альянсы. Блок НАТО двигается на Восток, наращивает свою военную инфраструктуру, в том числе размещает системы противоракетной обороны и повышает ударные возможности наступательных сил, — отметил он.

По словам президента, на словах это преподносится как необходимость для укрепления безопасности в Европе, но по факту происходит обратное. При этом альянс проигнорировал выдвинутые Россией еще в декабре предложения о мерах взаимной безопасности, пишет РИА Новости.

Страны Балтии и ряд восточноевропейских государств 14 августа призвали Соединенные Штаты ускорить сроки поставки им вооружений, также они заявили о необходимости в расширении американского военного присутствия в регионе.

До этого общественный деятель и политолог Сергей Марков в беседе с «Вечерней Москвой» отметил, что требования стран восточного фланга НАТО связаны с территориальными претензиями к России, а также с желанием завладеть ее основными ресурсами.