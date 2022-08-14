«Спят и видят, как грабят Россию»: зачем восточный фланг НАТО просит США ускорить поставки оружия

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Требования стран восточного фланга НАТО, которые обратились к Вашингтону с просьбой снабдить вооружением и обеспечить их территории американскими военными, связаны с территориальными претензиями этих государств к России, а также с желанием завладеть ее основными ресурсами. Такое мнение высказал в беседе с «Вечерней Москвой» общественный деятель и политолог Сергей Марков.

О том, что государства Восточной Европы попросили Вашингтон ускорить поставки оружия для сдерживания России, а также потребовали расширить присутствие американских военных на их территории, сообщила газета The Washington Post. Так, в Эстонии ожидают поставок реактивных систем залпового огня HIMARS, беспилотников Reaper и контрбатарейных радаров. В Польше ждут, когда США доставят обещанные ракетные комплексы Patriot, HIMARS, истребители F-16 и танки Abrams.

По словам Маркова, территориальные претензии к РФ имеются у прибалтийских республик и Польши.

— Такое требование к США связано с желанием Эстонии, Латвии, Литвы и Польши сломить Россию, — говорит он, — перенести военные действия с территории Украины в РФ. И, дождавшись, когда Россия ослабнет, начать захват территорий. В частности, прибалтийские республики претендуют на земли Великого Новгорода, Псковской области и другие регионы, расположенные поблизости.

Кроме того, главной целью стран восточного фланга НАТО является участие в распределении основных ресурсов РФ:

— Они спят и видят, как после уничтожения России как страны, они грабят «Роснефть», Газпром, делят между собой нефтяные ресурсы и иные блага нашей страны. Такие цели ими движут. Поэтому они и требуют нарастить боевую мощь в восточных владениях НАТО.

Собеседник «ВМ» отметил, что в планы Североатлантического альянса подобные цели тоже входят, поэтому вполне реально, что НАТО попытается реализовать просьбу стран Балтии и официальной Варшавы.