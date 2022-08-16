Онколог назвал признак рака, проявляемый после горячего душа

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Появляющийся после горячего душа зуд может сигнализировать о развитии лейкоза. Об этом предупредил врач-онколог из Центра лечения рака Америки (CTCA) Юджин Ана.

— Рак крови чаще поражает людей старше 40 лет, поэтому если вам «за» и вы заметили сильный зуд после душа, нужно посетить врача и сделать общий анализ крови, — отметил эксперт.

Он пояснил, что зуд появляется из-за того, что на ранних стадиях заболевания содержащие гистамин клетки становятся сверхчувствительными. По этой причине изменяется реакция кожи на горячую воду, передает Nation news.

До этого врач-онколог Андрей Воробьев рассказал, что принимаемый в форме добавки кальций способен снизить риск рака толстой кишки (кишечника), который является одним из самых распространенных видов онкологии, более чем на 30 процентов.

Связь была наиболее сильной — снижение риска на 31 процент — у тех, кто принимал добавку в дозе 500 миллиграммов в день и более, уточнил он. При этом врач уточнил, что точный механизм, с помощью которого кальций может помочь снизить риск развития рака, неясен.