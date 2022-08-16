ВДНХ станет второй официальной площадкой Фестиваля «Спасская башня — 2022»

Фото: Пресс-служба мероприятия

В этом году Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня» отмечает свое 15-летие. В честь юбилея 19 августа на территории Выставки достижений народного хозяйства откроется вторая официальная площадка Фестиваля, которая будет работать в дневное время для всех без исключения гостей ВДНХ.

За историю существования Фестиваля в его мероприятиях приняли участие представители более 50 стран мира, а сам проект благодаря богатой и насыщенной программе, самобытности и разнообразию жанров из череды вечерних шоу разросся до настоящего культурного явления, включающего в себя события и мероприятия самой разной направленности, пользующиеся огромной популярностью у гостей и участников.

Основная цель проекта — популяризация военной культуры, возрождение уже забытых ритуалов и традиций, сохранение исторических культурных ценностей.

Поклонники конного искусства смогут увидеть не только выступления прославленных джигитов и всадников Кремлёвской школы верховой езды, но и показательные выступления: международного участника из Германии, Кавалерийского почётного эскорта Президентского полка СКМК ФСО России, 1-ого специального полка полиции ГУ МВД России, Конного театра КШВЕ и других. Гостей ВДНХ также будут ждать отдельные концертные выступления российских и иностранных участников основной площадки Фестиваля «Спасская башня». Помимо культурно-развлекательной программы, на территории ЦНКТ пройдут соревнования по джигитовке, вольтижировке, пони-эстафете, конкуру и показательные выступления по драйвингу и джигитовке клуба «Легенда». Но и это ещё не всё — для самых юных зрителей будут подготовлены различные интерактивы, анимации, мастер-классы и катание детей на пони.