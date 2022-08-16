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Журналист Шахназаров дал новое определение уехавшим из России артистам

Анастасия Колоскова
Общество
Журналист Шахназаров дал новое определение уехавшим из России артистам
Фото: РИА Новости

Российский журналист Михаил Шахназаров озвучил название, которое он придумал для артистов, уехавших из России после начала спецоперации по защите Донбасса.

— Гастрольбайтеры, — дал определение непатриотично настроенным знаменитостям ведущий в авторской программе «Шах и Мат».

Он отметил, что все покинувшие родину артисты, находятся в незавидном положении.

Также журналист отметил, что бежавших из РФ звезд можно объединить под аббревиатурой СРИ, которая, по его словам, расшифровывается как «Самопровозглашенная российская интеллигенция».

До этого Шахназаров раскритиковал украинскую певицу Светлану Лободу, которая выступила с концертом в рижском порту. Выступление намечалось как триумфальное возвращение, однако получилось скомканным и довольно странным, пишут СМИ. Мероприятие прошло в рижском порту, куда пришло небольшое количество зрителей. Поклонники звезды были удивлены, когда услышали песни на русском языке, так как певица активно продолжает критиковать Россию. На этом фоне журналист предложил поздравить артистку «со вступлением в эскадрилью сбитых летчиков».

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