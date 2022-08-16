Подпольное казино накрыли в Подмосковье. Видео

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В Московской области раскрыли деятельность преступной группы, которая организовала два подпольных казино. Об этом Вечерней Москве сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий во вторник, 16 августа.

По ее словам, трое мужчин по предварительному сговору не позднее сентября 2020 года организовали преступную группу, которая позже разрослась до 22 человек. Подозреваемые оборудовали два незаконных игорных заведения: в Одинцово и в Москве. В этих казино посетителям предлагали сыграть в покер и рулетку. Также были организованы залы с игровыми автоматами. В заведениях работал обширный штат сотрудников, в том числе и крупье, дилеры и операторы игровых машин.

По данным следствия доход преступной группы за время деятельности превысил 90 миллионов рублей.

В процессе задержания подозреваемых из подпольных казино изъяли множество игровых автоматов и прочей техники, крупные суммы денег, документы, черная бухгалтерия, а также 63 устройства связи.

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Следователями возбуждено уголовное дело в отношении 22 человек за организацию преступного сообщества, участия в нем, а также за незаконную организацию и проведение азартных игр. Двое фигурантов по делам объявлены в розыск.

Других организаторов незаконных азартных игр отправили под суд 1 июля.