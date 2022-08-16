Детский стационар на 180 мест получил официальный адрес в Коммунарке

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, посёлок Коммунарка, улица Сосенский Стан, 8с2 Карта всех событий

Департамент городского имущества присвоил адрес новой детской больнице, которая войдет в состав Московского многопрофильного клинического центра «Коммунарка». Об этом сообщил во вторник, 16 августа, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

— В настоящее время объекту присвоен адрес, данные внесены в адресный реестр объектов недвижимости столицы, а также переданы в Федеральную информационную адресную систему, — сказал он.

На данный момент больница находится на стадии строительства. Общая площадь здания составит 24,2 тысячи квадратных метров. Она рассчитана на 180 мест. Заместитель руководителя столичного департамента здравоохранения Алексей Сапсай отметил, что готовность объекта оценивается в 60 процентов. Окончить работы планируется к концу этого года, передает официальный сайт мэра Москвы.

10 августа сообщалось, что специалисты Московского городского бюро технической инвентаризации присвоили адрес новому зданию детского сада, расположенному в Южнопортовом районе. Отмечается, что новое здание расположилось на месте снесенного дошкольного учреждения.