Пассажирам автобусов «Аэроэкспресс» начали раздавать питьевую воду из-за жары

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Компания «Аэроэкспресс» начала раздачу питьевой воды пассажирам экспресс-автобусов. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика во вторник, 16 августа.

— В связи с жаркой погодой в столичном регионе «Аэроэкспресс» вновь предлагает пассажирам экспресс-автобусов бесплатную бутилированную питьевую воду. Это позволит обеспечить дополнительный комфорт в поездке, — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что пассажиры могут получить прохладительные напитки в наиболее жаркие часы после полудня прямо в автобусах, курсирующих между станцией столичного метрополитена «Ховрино» и аэропортом Шереметьево, а также между станцией «Домодедовская» и аэропортом Домодедово.

До этого сообщалось, что ЦППК планирует раздавать пассажирам питьевую воду на вокзалах и станциях в жаркие дни до конца текущей недели. Так, по будням воду можно получить в вечерние часы пик бесплатно в местах отправления поездов ЦППК на Курском, Казанском, Белорусском, Ярославском, Киевском, Павелецком и Савеловском вокзалах, а также на станциях Мытищи, Выхино, Подольск, Железнодорожная, Лобня, Одинцово и Тушинская.