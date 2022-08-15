ЦППК будет раздавать бесплатную воду в жаркие дни на вокзалах и станциях

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, Курский вокзал Карта всех событий

ЦППК планирует раздавать пассажирам питьевую воду на вокзалах и станциях в жаркие дни до конца текущей недели. Об этом «Вечерней Москве» в понедельник, 15 августа, сообщили в пресс-службе ЦППК.

По будням воду можно получить в вечерние часы пик бесплатно в местах отправления поездов ЦППК на Курском, Казанском, Белорусском, Ярославском, Киевском, Павелецком и Савеловском вокзалах.

Бесплатную воду также можно будет получить на станциях Мытищи, Выхино, Подольск, Железнодорожная, Лобня, Одинцово и Тушинская. Кроме того, с начала лета пассажиры компании получили уже почти восемь тонн бесплатной питьевой воды.

В понедельник, 15 августа, в столичном регионе сохранится влияние антициклона. Гребень теплого воздуха, распространяющийся до больших высот, тянется от Каспия до Балтики, поддерживая жаркую и сухую погоду. При переменной облачности осадков не ожидается.

Максимальная температура воздуха в столице составит плюс 29–31 градус. В Подмосковье ожидается 26–31 градус тепла.

Долгосрочный прогноз на финал лета показывает, что последняя декада августа будет значительно отличаться от первой. Об этом сообщил главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он рассказал, какой погоды стоит ожидать в конце лета и в начале осени.