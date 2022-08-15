Синоптики сообщили о жаркой погоде в Москве 15 августа

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В понедельник, 15 августа, в столичном регионе сохранится влияние антициклона. Гребень теплого воздуха, распространяющийся до больших высот, тянется от Каспия до Балтики, поддерживая жаркую и сухую погоду. При переменной облачности осадков не ожидается.

Максимальная температура воздуха в столице составит плюс 29-31 градус. В Подмосковье температура ожидается 26-31 градус тепла.

Ветер будет дуть восточный со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 752 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 40 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что такая жаркая погода не просто оказывает дискомфортное влияние, а организм испытывает дополнительную нагрузку, которая для многих (особенно пожилых и детей) с различными хроническими или перенесших острые заболевания, часто становится непосильной и вызывает серьезные негативные реакции.

В жару механизм терморегуляции не справляется и дает сбой, что может привести к тепловому удару. Даже у молодых и практически здоровых людей предвестниками являются общая слабость, вялость, головокружение, тошнота, учащение пульса. При жаре происходит расширение сосудов, что может сопровождаться резкими колебаниями артериального давления, головными болями, приступами стенокардии. В группе риска и больные с легочной патологией, сахарным диабетом.

Рекомендации: прежде всего, избегать физической активности, длительного пребывания на солнце, обильное питье, строго выполнять назначение врача.

Синоптик Евгений Тишковец рассказал, каким будет «финал лета» в Центральной России. Он отметил, что в первой декаде августа в Центральной России наблюдалась высокая температура воздуха, а в последней декаде месяца погода будет соответствовать климатической норме.