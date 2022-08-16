Дом на 330 квартир по реновации построили в Бескудниковском районе

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

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В столичном Бескудниковском районе специалисты завершили работы по строительству новостройки на 330 квартир по программе реновации. Об этом во вторник, 16 августа, сообщил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

— На севере Москвы на месте квартала старых пятиэтажек для участников программы реновации строится новое комфортное жилье. Сейчас строители завершили первый объект на этой площадке. Мосгосстройнадзор провел итоговую проверку и выдал заключение о соответствии строения требованиям проектной документации, — отметил он.

Кроме того, территорию вокруг дома озеленили, проложили проезды, тротуары и создали безбарьерную среду для удобства маломобильных жильцов.

В новостройке расположено 220 однокомнатных, 66 двухкомнатных и 44 трехкомнатные квартиры. На первом этаже находятся нежилые помещения, в которых могут открыться аптеки, кафе, магазины и другие организации, передает официальный сайт мэра Москвы.

Еще два дома построят в районе Ивановское по программе реновации. Уточняется, что оба здания будут оборудованы подземной автостоянкой и современными системами безопасного доступа, сигнализации и пожаротушения.