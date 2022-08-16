Собянин утвердил проекты реорганизации промзон в Тимирязевском районе и Хорошево-Мневниках

Фото: Максим Мишин / Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Россия, Москва, Северный административный округ, Тимирязевский район Карта всех событий

В столице утвердили проекты комплексного развития двух участков бывших промышленных зон в Тимирязевском районе и Хорошево-Мневниках. Об этом во вторник, 16 августа, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он отметил, что первый участок расположен между Дмитровским проездом, улицей Костякова и путями D2, где в настоящее время находится заброшенная стройка. По словам главы города, здесь появится деловой центр, где разместятся офисы, банки, магазины и спортклубы.

— Второй участок находится рядом с пересечением 3-й Хорошевской улицы и проспекта Маршала Жукова. Сейчас его занимают склады и автостоянка, — уточнил мэр столицы в своем Telegram-канале.

Здесь будет построен современный жилой квартал в рамках реализации программы реновации, добавил он.

Сергей Собянин подчеркнул, что реализация этих двух проектов даст городу не только жилье, но также социальные и деловые объекты и порядка 3,5 тысячи новых рабочих мест.

До этого заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что в Нижегородском районе на территории бывшей промзоны построят спорткомплекс с футбольным полем.