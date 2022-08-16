Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Собянин утвердил проекты реорганизации промзон в Тимирязевском районе и Хорошево-Мневниках

Анастасия Колоскова
Город
Собянин утвердил проекты реорганизации промзон в Тимирязевском районе и Хорошево-Мневниках
Фото: Максим Мишин / Пресс-служба мэра и правительства Москвы
Россия, Москва, Северный административный округ, Тимирязевский район Карта всех событий

В столице утвердили проекты комплексного развития двух участков бывших промышленных зон в Тимирязевском районе и Хорошево-Мневниках. Об этом во вторник, 16 августа, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он отметил, что первый участок расположен между Дмитровским проездом, улицей Костякова и путями D2, где в настоящее время находится заброшенная стройка. По словам главы города, здесь появится деловой центр, где разместятся офисы, банки, магазины и спортклубы.

— Второй участок находится рядом с пересечением 3-й Хорошевской улицы и проспекта Маршала Жукова. Сейчас его занимают склады и автостоянка, — уточнил мэр столицы в своем Telegram-канале.

Здесь будет построен современный жилой квартал в рамках реализации программы реновации, добавил он.

Сергей Собянин подчеркнул, что реализация этих двух проектов даст городу не только жилье, но также социальные и деловые объекты и порядка 3,5 тысячи новых рабочих мест.

До этого заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что в Нижегородском районе на территории бывшей промзоны построят спорткомплекс с футбольным полем.

Район Хорошево-Мневники Строительство Сергей Собянин Тимирязевский район
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Болезни не всегда сразу заметны

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Небо покоряется молодым

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Байден и пустота

Владимир Березин
Владимир Березин

Видим красоту каждый день

Александр Лосото
Александр Лосото

Машины тоже ошибаются

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Сердце, желудок, а главное кошелек

Вадим Панов
Вадим Панов

Чем больше оркестров, тем лучше музыка

Все мнения
О проекте