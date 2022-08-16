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РЖД открыли первые капсульные отели на вокзалах Москвы

Лейла Алиева
Город
РЖД открыли первые капсульные отели на вокзалах Москвы
Фото: Telegram / Телеграмма РЖД
Россия, Москва, Ярославский вокзал Карта всех событий

Первые капсульные отели открылись на Ярославском и Казанском вокзалах. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД во вторник, 16 августа.

— Первые капсульные отели уже работают на Ярославском и Казанском вокзалах Москвы. Они размещены в залах «Комфорт» и представляют собой капсулы — места для отдыха или комфортного сна, — говорится в сообщении.

При этом все капсулы оборудованы шумоизолирующей шторкой, багажным отделением и USB-розеткой, а каждому посетителю выдадут комплект одноразового постельного белья, подушку и плед.

Уточняется, что капсула рассчитана на одного человека, но в ней могут также разместиться мать и ребенок до шести лет. Поселиться в таком отеле можно на один, три, шесть или 12 часов, говорится в Telegram-канале «Телеграмма РЖД».

До этого мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о новом пригородном вокзале «Площадь трех вокзалов» МЦД-2, который строится на участке МЦД от Курского вокзала до Площади трех вокзалов. По его словам, пассажиропоток станции МЦД-2 составляет около 13 тысяч человек в сутки, а с запуском МЦД-4 он увеличится до 27 тысяч.

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