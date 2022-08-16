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Названы причины массового отключения электричества в Кронштадте

Ирина Игнатенко
Общество
Названы причины массового отключения электричества в Кронштадте
Фото: Unsplash

Массовое отключение электричества произошло в Кронштадте, без света осталось свыше 400 зданий. Причиной отключения света стала птица, залетевшая на электроподстанцию. Об этом сообщил пресс-секретарь администрации Кронштадтского района Андрей Медянников.

Он сообщил, что отключение произошло в районе восьми утра, а в девять экстренные службы восстановили подачу электроэнергии и горячей воды.

— Свет уже есть, на одну из подстанций залетела птица. Произошло замыкание, сработало автоматическое отключение подачи электроэнергии, — пояснил он в комментарии «360».

В результате происшествия без света временно остались 429 зданий, из них 335 — жилые.

Ранее пользователи соцсетей пожаловались на масштабное отключение света в Кронштадте, передает ФАН.

В июне значительная часть Улан-Удэ осталась без электричества в связи с возникшей аварией на Гусиноозерской ГРЭС.

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