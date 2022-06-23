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Значительная часть Улан-Удэ осталась без электричества

Араз Салехов
Происшествия
Значительная часть Улан-Удэ осталась без электричества
Фото: depositphotos

Значительная часть Улан-Удэ осталась без электричества в связи с возникшей аварией на Гусиноозерской ГРЭС. Об этом в четверг, 23 июня, сообщили в пресс-службе «Читаэнергосбыта».

— По предварительной информации, из-за отключения на линии 220 кВт на Гусиноозерской ГРЭС отключилась электроэнергия в значительной части районов города Улан-Удэ. Энергетики принимают решение о переключении электропитания на резервную схему, — говорится в сообщении.

Электричество в столице Республики Бурятия собираются восстановить ориентировочно в течение двух часов, сообщает сообщество АО «Читаэнергосбыт» в соцсети «ВКонтакте».

25 января около 09:00 по московскому времени в Казахстане, Киргизии и Узбекистане произошел сбой, связанный с отключением электричества. Затруднения в единой энергосистеме возникли из-за перегрузки в сетях Казахстана. Однако позже подача электроэнергии была частично восстановлена в узбекском Ташкенте и ряде областей.

При этом сбой, как уточняется, произошел из-за короткого замыкания на Сырдарьинской ТЭС в Узбекистане. Из-за отбора возник так называемый наброс мощности на транзит «север — восток — юг Казахстана», после чего произошла перегрузка. Алматинская, Жамбылская, Туркестанская и Кызылординская области автоматически были переведены на изолированную работу.

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