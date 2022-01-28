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Названа причина сбоя в энергосистеме Центральной Азии

Михаил Алимов

В мире
Названа причина сбоя в энергосистеме Центральной Азии
Фото: depositphotos

Блэкаут в странах Центральной Азии произошел из-за короткого замыкания на Сырдарьинской ТЭС в Узбекистане. Об этом в пятницу, 28 января, сообщили в пресс-службе казахстанской компании по управлению электрическими сетями KEGOC.

— Двадцать пятого января 2022 года в 11:59 по времени Нур-Султана (08.59 мск) в Республике Узбекистан из-за короткого замыкания отключились шесть энергоблоков на Сырдарьинской ТЭС, с суммарной потерей генерации более 1500 МВт. Возникший дефицит мощности в энергосистеме Узбекистана привел к несанкционированному отбору мощности из энергосистемы Казахстана, подключенной к параллельной работе с энергосистемами Узбекистана и Кыргызстана, — передает сообщение РИА Новости.

Из-за отбора возник так называемый «наброс» мощности на транзит «Север-Восток-Юг Казахстана», после чего произошла перегрузка. Алматинская, Жамбылская, Туркестанская и Кызылординская области автоматически были переведены на изолированную работу. Сделано это для «сохранения энергетического оборудования и полного погашения южных областей страны».

— Благодаря правильной и своевременной работе противоаварийной автоматики АО «KEGOC» все электростанции в южных областях республики остались в работе, продолжая электро- и теплоснабжение потребителей суммарной мощностью порядка 1500 МВт. Тем самым было предотвращено полное погашение потребителей южной зоны Казахстана, — сообщили в пресс-службе.

По сообщениям компании, в Казахстане ограничения составили около 1800 МВт, а в Кыргызстане и Узбекистане электричество было погашено полностью. Казахстанская сторона помогает им восстановить электроснабжение.

25 января около 09:00 по московскому времени в Казахстане, Киргизии и Узбекистане произошел сбой с отключением электричества. Затруднения в единой энергосистеме возникли из-за перегрузки в сетях Казахстана.

Предприятие-оператор в качестве причины назвало «наброс» избыточных мощностей из Киргизии и Узбекистана. В результате сбоев Казахстан стал экстренно наращивать экспорт электроэнергии из России. Из-за сбоя прекращал работу аэропорт Ташкента, а в Бишкеке отключалось отопление и водоснабжение.

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