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Суд оштрафовал австралийский сервис Freelancer на 500 тысяч рублей за отказ локализовать данные

Степан Жирнов
Происшествия
Суд оштрафовал австралийский сервис Freelancer на 500 тысяч рублей за отказ локализовать данные
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве

Таганский районный суд оштрафовал австралийскую международную площадку для самозанятых Freelancer International Pty Limited на полмиллиона рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщил пресс-секретарь суда во вторник, 16 августа.

Компания была признана виновной за отказ от локализации данных российских пользователей на территории РФ.

На суде представитель компании заявил, что в настоящий момент данные россиян уже размещены, и попросили суд прекратить производство либо назначить наказание ниже минимально возможного в один миллион рублей, что суд и сделал.

Суд принял пояснение компании и оштрафовал ее всего на 500 тысяч рублей.

Другую иностранную компанию, стриминговый сервис Twitch, во вторник оштрафовали на два миллиона рублей за отказ от удаления запрещенного контента.

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