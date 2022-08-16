Суд оштрафовал австралийский сервис Freelancer на 500 тысяч рублей за отказ локализовать данные
Таганский районный суд оштрафовал австралийскую международную площадку для самозанятых Freelancer International Pty Limited на полмиллиона рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщил пресс-секретарь суда во вторник, 16 августа.
Компания была признана виновной за отказ от локализации данных российских пользователей на территории РФ.
На суде представитель компании заявил, что в настоящий момент данные россиян уже размещены, и попросили суд прекратить производство либо назначить наказание ниже минимально возможного в один миллион рублей, что суд и сделал.
Суд принял пояснение компании и оштрафовал ее всего на 500 тысяч рублей.
Другую иностранную компанию, стриминговый сервис Twitch, во вторник оштрафовали на два миллиона рублей за отказ от удаления запрещенного контента.