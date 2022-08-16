Daily Express: Путин сделал пугающее предупреждение Западу

Фото: Администрация президента РФ

Заявление российского президента Владимира Путина на форуме «Армия-2022» о готовности предоставить современное оружие своим союзникам является «пугающим предупреждением» Западу. Об этом пишет Мэтью Дули в публикации Daily Express.

— Запад давно пытается помешать таким странам, как Иран или Северная Корея, получить современное и мощное оружие. Однако Путин дал понять, что Москва готова помочь этим государствам, — отметил автор статьи.

Дули напомнил, что глава российского государства предложил союзникам самые современные виды оружия, в том числе стрелковое, бронетехнику, артиллерию, боевую авиацию и беспилотные летательные аппараты. При этом президент РФ подчеркнул, что все вооружение уже прошло проверку в реальных боевых действиях.

По мнению автора публикации, начало или увеличение поставок Россией высокотехнологичного оружия странам, которые враждебно настроены по отношению к Западу, может быть расценено как провокация, передает РИА Новости.

Накануне Путин заявил, что многие образцы перспективных вооружений России на годы опережают зарубежные аналоги и значительно превосходят их по всем характеристикам.