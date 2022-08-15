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Путин заявил о превосходстве российского оружия

Евгений Белоусов
В мире
Путин заявил о превосходстве российского оружия
Фото: Администрация президента РФ

Многие образцы перспективных вооружений России на годы опережают зарубежные аналоги и значительно превосходят их по всем характеристикам. Об этом в понедельник, 15 августа, сообщил президент РФ Владимир Путин на форуме «Армия–2022» в парке «Патриот».

— Речь идет о высокоточном оружии и робототехнике, о боевых комплексах, основанных на новых физических принципах. Многие из них на годы, а может быть, и на десятилетия опережают зарубежные аналоги, а по тактико-техническим характеристикам значительно превосходят их, — заявил глава государства.

Путин отметил также, что проходящий сейчас форум позволяет зарубежным военным специалистам познакомиться с практическим воплощением передовых достижений всемирно известных конструкторских бюро и научных школ России.

Президент особенно поблагодарил отечественных оружейников, снабжающих российскую армию передовым оружием. Это оружие работает на победу и развитие страны, передает слова Путина официальный сайт Кремля.

Накануне президент АО «Концерн Калашников» Алан Лушников сообщил, что новейший пистолет-пулемет ППК-20 поступит на вооружение армии России в 2022 году. По его словам, новая снайперская винтовка Чукавина, которая также скоро поступит на вооружение, заменит снайперскую винтовку Драгунова.

Китайское аналитическое издание Baijiahao заявило, что президент России Владимир Путин, говоря о поступлении на вооружение гиперзвуковых ракет «Циркон», продемонстрировал Соединенным Штатам свой военный козырь, который обязан заставить американских политиков изрядно понервничать.

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