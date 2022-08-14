Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Пистолет-пулемет ППК-20 и винтовка СВЧ поступят в войска с 2022 года

Евгений Белоусов
Общество
Пистолет-пулемет ППК-20 и винтовка СВЧ поступят в войска с 2022 года
Фото: Администрация президента РФ

Новейший пистолет-пулемет ППК-20 поступит на вооружение армии России в 2022 году. Об этом в воскресенье, 14 августа, сообщил президент АО «Концерн Калашников» Алан Лушников.

— Пистолет-пулемет ППК-20 в этом году пойдет в войска. Мы считаем, что это лучший пистолет-пулемет в мире на ближайшие 20 лет, — заявил он.

По слова Лушникова, новая снайперская винтовка Чукавина (СВЧ), которая также скоро поступит на вооружение, заменит снайперскую винтовку Драгунова (СВД). Государственные испытания СВЧ завершились в октябре 2021-го, она представляет собой новое поколение винтовок, передает РИА Новости.

Китайское аналитическое издание Baijiahao заявило, что президент России Владимир Путин, говоря о поступлении на вооружение гиперзвуковых ракет «Циркон», продемонстрировал Соединенным Штатам своей военный козырь, который обязан заставить американских политиков изрядно понервничать.

До этого Путин сообщил, что в ближайшее время начнутся поставки гиперзвуковых ракетных комплексов «Циркон» в вооруженные силы России. По его словам, гиперзвуковые ракетные комплексы не имеют аналогов в мире.

При этом первым использует комплекс фрегат «Адмирал Горшков», а район несения службы такого корабля выберут исходя из интересов обеспечения безопасности страны.

Оружие Армия Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Болезни не всегда сразу заметны

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Небо покоряется молодым

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Байден и пустота

Владимир Березин
Владимир Березин

Видим красоту каждый день

Александр Лосото
Александр Лосото

Машины тоже ошибаются

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Сердце, желудок, а главное кошелек

Вадим Панов
Вадим Панов

Чем больше оркестров, тем лучше музыка

Все мнения
О проекте