Фото: Администрация президента РФ

Новейший пистолет-пулемет ППК-20 поступит на вооружение армии России в 2022 году. Об этом в воскресенье, 14 августа, сообщил президент АО «Концерн Калашников» Алан Лушников.

— Пистолет-пулемет ППК-20 в этом году пойдет в войска. Мы считаем, что это лучший пистолет-пулемет в мире на ближайшие 20 лет, — заявил он.

По слова Лушникова, новая снайперская винтовка Чукавина (СВЧ), которая также скоро поступит на вооружение, заменит снайперскую винтовку Драгунова (СВД). Государственные испытания СВЧ завершились в октябре 2021-го, она представляет собой новое поколение винтовок, передает РИА Новости.

Китайское аналитическое издание Baijiahao заявило, что президент России Владимир Путин, говоря о поступлении на вооружение гиперзвуковых ракет «Циркон», продемонстрировал Соединенным Штатам своей военный козырь, который обязан заставить американских политиков изрядно понервничать.

До этого Путин сообщил, что в ближайшее время начнутся поставки гиперзвуковых ракетных комплексов «Циркон» в вооруженные силы России. По его словам, гиперзвуковые ракетные комплексы не имеют аналогов в мире.

При этом первым использует комплекс фрегат «Адмирал Горшков», а район несения службы такого корабля выберут исходя из интересов обеспечения безопасности страны.