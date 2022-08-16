Ребенок погиб при загадочных обстоятельствах в Москве

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Младенец попал в больницу с множественными травмами. Вскоре после этого он скончался. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с ситуацией, во вторник, 16 августа.

По словам собеседника «ВМ», девочка в возрасте четырех месяцев умерла в больнице от полученных черепно-мозговых травм.

По данным «МК», 21-летняя мать ребенка утверждала, что 21 июля девочка лежала на диване, с которого ее столкнула собака. Это увидела женщина. Она подняла пострадавшую, но не смогла разбудить ребенка и вызвала скорую.

Вскоре ребенка забрали медики. Несмотря на оказанную помощь, он скончался в больнице.

Сотрудники правоохранительных органов подозревают, что животное не толкало ребенка. По их мнению, девочка пострадала от рук родителей.

По данному факту проводится проверка.

Другой маленький ребенок погиб в результате падения из окна в Подмосковье 3 августа.