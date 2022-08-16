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Частный хирург покалечил ребенка в Москве

Степан Жирнов
Происшествия
Частный хирург покалечил ребенка в Москве
Фото: Pixabay
Россия, Москва, улица Героев Панфиловцев Карта всех событий

Семилетний мальчик пострадал в результате ошибки хирурга в Москве. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова во вторник, 16 августа.

По ее словам, 13 августа в квартире дома на улице Героев Панфиловцев 42-летний мужчина, который работает хирургом в частной клинике, проводил платную процедуру для ребенка. В результате действий врача мальчик получил травму.

Ребенка госпитализировали. После оказания медицинской помощи он был отпущен домой.

По факту произошедшего в отношении хирурга возбуждено уголовное дело по статье «Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок».

16 августа стало известно, что четырехлетняя девочка погибла при загадочных обстоятельствах.

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