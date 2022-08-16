Врач Зайцев назвал причины заложенности носа по утрам

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Врач-оториноларинголог высшей категории Владимир Зайцев рассказал, почему некоторые люди с утра сталкиваются с проблемой заложенности носа и кашлем.

По словам специалиста, чаще всего причина проблемы кроется в искривленной перегородке.

— В зоне искривления перегородки проходит воздух, человек дышит ночью во сне и иссушает себе место наибольшего искривления. Образуется некий защитный слой, и все это через какое-то время превращается в корку, — пояснил он в комментарии aif.ru.

Также причина может крыться в воспалении носовых раковин, которое развивается на фоне все той же перегородки. Раковины воспаляются, отекают и начинают препятствовать полноценному носовому дыханию. В этом случае в носу начинает вырабатываться слизь из-за плохой вентиляции и воспаления.

Врач отметил, что в этом случае избавиться от насморка при помощи капель и спреев не получится. Необходимо комплексное лечение под наблюдением специалиста.

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