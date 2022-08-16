Житель Москвы чуть не лишился собственной квартиры из-за двух аферистов

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Россия, Москва, Тверская улица Карта всех событий

Мошенники спаивали 46-летнего москвича для того, чтоб он продал квартиру в Москве и перебрался в непригодный для жизни дом в Рязанской области. Об этом «Вечерней Москве» сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь во вторник, 16 августа.

По ее словам, двое злоумышленников, 58-летняя женщина и 43-летний мужчина, втерлись в доверие к потерпевшему и подговорили продать квартиру в столице стоимостью девять миллионов рублей. Взамен мошенники предлагали жертве перебраться в дом в Рязанской области.

Для воплощения своих планов, подозреваемые постоянно спаивали потерпевшего, а также отобрали у него мобильный телефон и документы. Вскоре мужчина не понимая, что он делает, подписал у нотариуса договор о продаже квартиры агентству по недвижимости.

Когда деньги от продажи квартиры поступили на счет, мошенники вместе с жертвой пошли в банк на Тверской улице, чтобы обналичить средства. В этот момент потерпевший почуял неладное и обратился за помощью к сотруднику банка, который и вызвал полицию.

В этот же момент аферистов задержали. В их отношении возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». На данный момент злоумышленники заключены под стражу.

По словам Гузь, сотрудники МВД проверяют их на причастность к аналогичным преступлениям.

Другого подозреваемого в мошенничестве привлекли к ответственности 12 августа. Тогда сотрудник ломбарда обманул работодателя на миллион рублей.