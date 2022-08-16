Собянин открыл путепровод через железнодорожные пути в районе станции «Матвеевская»

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Россия, Москва, Западный административный округ, район Очаково-Матвеевское Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 16 августа, открыл движение через железнодорожные пути в районе станции Киевского направления Московской железной дороги (МЖД) «Матвеевская».

— Железные дороги превращаются в магистрали, по которым в тактовом движении следуют поезда, строятся Московские центральные диаметры. Это потребовало создания целой программы строительства путепроводов. В настоящее время 19 из них построено, восемь находится в проектировании и строительстве. <...> Здесь, в Очаково-Матвеевском, как раз сделан такой путепровод через пути Киевского направления железной дороги — это будущий МЦД-4, — заявил Собянин.

Мэр города подчеркнул, что новый шестиполосный путепровод длиной 245 метров увеличит транспортную доступность между проспектом Генерала Дорохова и улицами Веерная, Матвеевская и Нежинская в несколько раз.

В начале 2023 года будет реализована вторая очередь дорожного строительства в районе. Так, планируется создать дополнительный выезд с Матвеевского на Аминьевское шоссе, а также разворотную эстакаду со съездом с проспекта Генерала Дорохова на Аминьевское шоссе и улицу Матвеевская. Проект улучшит транспортную доступность для порядка 250 тысяч жителей города, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого Собянин утвердил проекты реорганизации промзон в Тимирязевском районе и Хорошево-Мневниках.