Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Диетолог Соломатина назвала ягоду, которая поможет похудеть

Рафаэль Залян
Александр Афонин

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Диетолог Соломатина назвала ягоду, которая поможет похудеть
Фото: Unsplash

Морошка насыщена полезной клетчаткой, которая избавляет организм от излишков влаги и различных токсинов. Благодаря данному свойству ягода легко усваивается и станет хорошим элементом для диетического рациона. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

— Морошка помогает сбросить лишний вес, поэтому ее любят употреблять во время диет. Более того, ягода считается одним из главных источников токоферолов — веществ, которые помогают организму женщины выносить и родить ребенка, — сказала она.

Специалист отметила, что потенциального вреда употребление морошки не принесет. По ее словам, исключением могут стать только аллергия и личная непереносимость.

До этого Елена Соломатина рассказала «ВМ» о свойствах вороники, или, как ее еще называют, водяники черной. Она отметила, что это полезная ягода, плоды и побеги которой используют в качестве лекарственного средства. Кроме того, воронике приписывают противовоспалительные, противоаллергенные и антимикробные свойства. Однако в ее употреблении есть и противопоказания.

Здоровье Ягоды Диеты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Болезни не всегда сразу заметны

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Небо покоряется молодым

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Байден и пустота

Владимир Березин
Владимир Березин

Видим красоту каждый день

Александр Лосото
Александр Лосото

Машины тоже ошибаются

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Сердце, желудок, а главное кошелек

Вадим Панов
Вадим Панов

Чем больше оркестров, тем лучше музыка

Все мнения
О проекте