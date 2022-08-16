Диетолог Соломатина назвала ягоду, которая поможет похудеть

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Морошка насыщена полезной клетчаткой, которая избавляет организм от излишков влаги и различных токсинов. Благодаря данному свойству ягода легко усваивается и станет хорошим элементом для диетического рациона. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

— Морошка помогает сбросить лишний вес, поэтому ее любят употреблять во время диет. Более того, ягода считается одним из главных источников токоферолов — веществ, которые помогают организму женщины выносить и родить ребенка, — сказала она.

Специалист отметила, что потенциального вреда употребление морошки не принесет. По ее словам, исключением могут стать только аллергия и личная непереносимость.

До этого Елена Соломатина рассказала «ВМ» о свойствах вороники, или, как ее еще называют, водяники черной. Она отметила, что это полезная ягода, плоды и побеги которой используют в качестве лекарственного средства. Кроме того, воронике приписывают противовоспалительные, противоаллергенные и антимикробные свойства. Однако в ее употреблении есть и противопоказания.