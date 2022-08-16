Андрей Бочкарев: За пять лет в Москве построят 12 путепроводов на МЦД
До конца 2026 года через железнодорожные пути Московских центральных диаметров (МЦД) планируется построить 12 путепроводов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
— В период 2011 до 2021 года в городе построено 12 путепроводов. С учетом планов на ближайшие годы, уже в 2026 году линии Московских центральных диаметров будут иметь 24 пересечения-путепровода, что значительно улучшит транспортную ситуацию в городе, — рассказал он.
Заммэра уточнил, что в настоящее время ведется строительство шести связок: через Смоленское направление железной дороги в районе улицы Барклая, через пути Савеловского направления для соединения улиц 800-летия Москвы и Инженерной; в месте пересечения Октябрьского направления железной дороги с Ленинградским шоссе, а также путепроводы «Текстильщики-1», Дмитровский и Старо-Рублевский.
Кроме того, проектируется связка улиц Добролюбова и Складочной через пути МЦД-2 и на пересечении Октябрьского направления и МЦД-1 вблизи улицы Академика Королева. Также ведется подготовка градостроительной документации к строительству еще четырех путепроводов.
В этот же день мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по новому путепроводу через железнодорожные пути Киевского направления МЖД (МЦД-4), связавшему улицы Веерная, Матвеевская и Нежинская с проспектом Генерала Дорохова.
До этого Бочкарев сообщил о завершении разработки грунта котлована на станции метро «Физтех».