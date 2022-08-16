Андрей Бочкарев: За пять лет в Москве построят 12 путепроводов на МЦД

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

До конца 2026 года через железнодорожные пути Московских центральных диаметров (МЦД) планируется построить 12 путепроводов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— В период 2011 до 2021 года в городе построено 12 путепроводов. С учетом планов на ближайшие годы, уже в 2026 году линии Московских центральных диаметров будут иметь 24 пересечения-путепровода, что значительно улучшит транспортную ситуацию в городе, — рассказал он.

Заммэра уточнил, что в настоящее время ведется строительство шести связок: через Смоленское направление железной дороги в районе улицы Барклая, через пути Савеловского направления для соединения улиц 800-летия Москвы и Инженерной; в месте пересечения Октябрьского направления железной дороги с Ленинградским шоссе, а также путепроводы «Текстильщики-1», Дмитровский и Старо-Рублевский.

Кроме того, проектируется связка улиц Добролюбова и Складочной через пути МЦД-2 и на пересечении Октябрьского направления и МЦД-1 вблизи улицы Академика Королева. Также ведется подготовка градостроительной документации к строительству еще четырех путепроводов.

В этот же день мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по новому путепроводу через железнодорожные пути Киевского направления МЖД (МЦД-4), связавшему улицы Веерная, Матвеевская и Нежинская с проспектом Генерала Дорохова.

До этого Бочкарев сообщил о завершении разработки грунта котлована на станции метро «Физтех».